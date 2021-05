Tunisie: Rassemblement de masse à Tunis en soutien au peuple palestinien

Un rassemblement de masse a été organisé, mercredi, à l'Avenue Mohamed V, à Tunis, à l'initiative de l'Union générale tunisienne de travail (UGTT), pour dénoncer les violations commises par l'entité sioniste dans la bande de Gaza.

Les participants à ce rassemblement, représentant de la société civile et des syndicats, de différentes sensibilités politiques, ont appelé à accélérer l'adoption du projet de loi sur l'incrimination de la normalisation avec l'entité sioniste.

Des politiques ont été unanimes, dans une déclaration à l'agence TAP, pour affirmer que la cause palestinienne reste au cœur des priorités tunisiennes et de ce fait, le soutien de cette cause est indiscutable.

Le secrétaire général du Parti des patriotes démocrates unifié (PPDU), Zied Lakhdhar, a déclaré que le rassemblement de ce mercredi « reflète la volonté de la rue, avec toutes ses composantes, d'adopter ledit projet de loi ».

De son côté, Abdellatif Mekki, dirigeant au mouvement Ennahdha, a estimé que la normalisation avec l'entité sioniste qui occupe la Palestine constitue un crime et toute personne œuvrant à établir cette normalisation « transgresse aussi bien les lois tunisiennes que les engagements arabes et islamiques ».

Pour sa part, Ahmed Néjib Chebbi, président du comité politique du parti l'Espoir, a déclaré que le peuple tunisien défendra toujours la cause palestinienne, estimant que ce rassemblement atteste de l'ancrage de cette cause à travers toutes les générations et auprès de toutes les catégories sociales.

De son côté, Brahim Bouderbala, bâtonnier des avocats, a annoncé la création d'un observatoire pour relever les crimes sionistes et intenter des procès auprès de la Cour pénale internationale.

Vidéo : Salma Guizani & Montage: Belhassen Lassoued La Presse de Tunisie