Sénégal: Transfert - Boubakary Soumare à Leicester, c'est presque fait

Leicester City est sur le point de conclue un accord pour signer Boubakary Soumare de Lille.

A en croire les informations du Télégraph, après de longues négociations avec les dirigeants du LOSC au cours des derniers mois, Leicester serait proche du bout du tunnel pour Soumare.

Les frais de l'opération seraient d'environ 15 millions d'euros. Annoncé sur le départ lors des précédents mercatos, le milieu d'origine sénégalaise avait refusé de rejoindre Newcastle il y a un an et demi. Le joueur de 22 ans s'est forgé une belle réputation en France et, avec un peu plus d'un an de contrat, Leicester est de plus en plus optimiste quant à la conclusion d'un accord.

Mais avant d'arriver au King Power Stadium, Boubakary va mettre toutes ses forces sur l'objectif immédiat, la quête du titre de Lille en France.