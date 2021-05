Sénégal: Transparence dans le secteur des hydrocarbures - Le ministre du pétrole et des énergies lance le Cadastre pétrolier du pays

Sophie GLADIMA, ministre sénégalaise en charge du pétrole et des énergies a procédé ce mardi 18 mai 2021 au lancement officiel du Cadastre pétrolier du Sénégal (Cps), en présence du ministre mauritanien du pétrole, des mines et de l'énergie, Abdessalam Ould Mohamed SALEH.

Le Sénégal lance son Cadastre pétrolier. Le lancement a été fait mardi dernier par le ministre en charge du pétrole et des énergies Sophie GLADIMA. Le Cps est, selon le Bureau d'information gouvernemental (Big), une vitrine numérique sur les projets gaziers et pétroliers du Sénégal qui vise notamment à assurer la transparence dans l'attribution et la gestion des titres pétroliers, à garantir l'accès aux informations aux tiers et à assurer le suivi ainsi que la mise en œuvre des contrats pétroliers

La réalisation du cadastre qui est hébergé au sein du ministère du pétrole et des énergies (Mpe), selon la même source, est rendue possible grâce à l'assistance technique de la Banque mondiale à travers le Projet d'appui aux négociations des Projets gaziers et de renforcement des capacités institutionnelles (Pan-Pgrci) logé au Ges-Petrogaz.

Aussi, rapporte le Big, le système de Cadastre pétrolier du Sénégal est conçu pour devenir une vitrine nationale et internationale du secteur des hydrocarbures. A l'en croire, il sera élaboré pour les structures de l'Etat du Sénégal en termes de gestion administrative des autorisations et de suivi des projets pétroliers et gaziers. Egalement, renseigne-t-il, les compagnies pétrolières pourront effectuer des démarches administratives via le Cps.

Le Big d'ajouter : « C'est un canal d'accès aux informations de premier niveau sur l'activité pétrolière et gazière pour la nation sénégalaise. Les données mises en place devront aider à assurer la transparence et la fluidité des activités pétrolières quelle que soit la phase du projet. »

D'après la source, le Mpe à travers le Ges-Petrogaz a recruté le groupement Revenue développement foundation (Rdf) et Innov4Africa à travers un appel d'offre international pour l'implémentation du Cadastre pétrolier du Sénégal (Cps). Lequel est réalisé sur base d'un cahier de charge défini à travers des termes de référence et un concept de cadastre pétrolier élaboré par le ministère du pétrole et des énergies et Petrosen.

Par la suite, fait-elle savoir, les partenaires institutionnels du Mpe notamment le ministère en charge de l'environnement et du développement durable (Medd), le Cos-Petrogaz, l'Itie etc, ont soumis leurs besoins spécifiques au consultant.

La plateforme Cadastrale pétrolier du Sénégal est composé, d'après le Big, de trois éléments fonctionnels à savoir un module de gestion administrative des titres pétroliers (Ogas Administratif ou Oil and Gas Administration System), un portail internet pour la mise à disposition d'informations destinées au grand public et l'interaction entre les compagnies et le Mpe et un système de gestion de la base de données (Ogas Geoserver ) pour la gestion des données actives (Il s'agit des données géo référencées, des informations liées aux transactions entre les compagnies etc.. du secteur).