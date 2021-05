Gabon: Ngounié - Projet de l'électricité pour les villages (Lebamba-Makongonio)

Depuis le 13 mai et cela jusqu'au 21 mai 2021, se déroule des phases de rencontre entre la direction générale de l'environnement, de la protection de la nature, de Gabon power compagnie (GPC), du fond Gabonais d'investissement stratégique (FGIS) et les populations de l'axe Lebamba-Makongonio, concernant le projet du barrage hydroélectrique sur la Louetsi à Mandji.

Ces rencontres ont traité de l'élaboration des études d'impacts environnementale et sociale, l'avant dernière étape avant le début des travaux qui commenceront avant la fin de cette année.

Crée en 2018, Louetsi hydro, le maître d'ouvrage du projet Dibwangui a récemment fait dans une publication dans le journal l'Union, un appel d'offre aux entreprises qualifiées pour la réaction, la réhabilitation du réseau électrique de l'axe Lebamba-Mandji, Dibwangui, Makongonio.

Pour Fleuri Giscard Choungangoye de la Direction générale de l'Energie etJoëlle Patricia Mbengone de la Direction de l'Environnement, cette avant dernière étude est le point culminant du projet. "C'est donc maintenant qu'il va falloir savoir dire et donner les différents impacts sociaux, environnementaux et même culturel sur l'arrivée de l'électricité dans nos villages. Les bailleurs de fonds veulent réellement se rassurer de votre accord et du bien-être des populations avant de lancer le projet qui verra le jour avant la fin de cette année 2021" indiquent-ils.

Lady Magues Simangoye et Ernest Sika Miaka du groupe Gabon power Compagny, à leur tour estiment que « normalement une étude dure 6 mois, mais vu l' ampleur du projet, le nôtre depuis 2015, nous donne la force d'éviter des inconvénients comme ceux que vous avez eu des entreprises précédentes. Alors de vos réponses, le déclenchement du projet tient et l'extension, la réaction et la réhabilitation vont se faire avant fin novembre de cette année et en février 2022, début des travaux du grand barrage hydroélectrique alors que vous seriez déjà éclairés par le barrage de Bongolo ».

Du côté des populations, l'initiale est louable et attendent avec patience la réalisation de ce projet. « Chers messieurs et mesdames, quelles réponses attendez-vous de nous ! Si ce n'est que vous dire, nous n'avons aucun problème concernant l'arrivée de l'électricité chez nous. L'exode rural est généralement causé par la route et le manque d'électricité. Tout le monde veut se conformer à la vie du 21eme siècle... S'il vous plaît, faites vites et ne nous mentez plus comme les précédents qui venaient planter un décor et disparaissaient pour ne plus jamais revenir ». Disait là, un notable du village Inounouchiabola.