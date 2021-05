Madagascar: Employabilité et entrepreneuriat - Partenariat noué entre la banque SBM et l'IMGAM

La SBM et l'IMGAM, main dans la main pour favoriser l'employabilité des jeunes et l'entrepreneuriat.

Les formations des jeunes doivent être adaptées aux besoins des offreurs d'emplois, selon la SBM et l'IMGAM, qui ont signé un accord de partenariat hier. Ces deux entités soutiennent, outre l'employabilité, l'importance de la capacité d'entreprendre.

Accompagner les entrepreneurs, en tant que banque d'affaires. Tel est l'objectif mis en avant par le DG par intérim de la banque SBM, Youdanada Munian, lors d'une cérémonie de signature de convention avec l'IMGAM (Institut de Management des Arts et Métiers). Ce partenariat est axé sur le recrutement des sortants de l'IMGAM et la mise à disposition de solutions technologiques, permettant d'améliorer l'employabilité des jeunes étudiants de l'institut. Cependant, les deux parties ont abordé un projet plus vaste. « Nous profitons de cette occasion pour présenter la Maison de l'entrepreneuriat pour voir si la SBM serait intéressée. Et la réponse est positive, car cette banque s'engage à soutenir les entrepreneurs », a déclaré Martin Rakotoson, président de l'IMGAM.

Selon lui, les jeunes ne devraient plus faire la course aux diplômes dans le but d'obtenir un emploi en tant que salariés. « Il faut qu'ils sachent créer leur propre business et générer des emplois. C'est pour cela que la Maison de l'entrepreneuriat est créée. Nous offrons un monitoring et un accompagnement aux jeunes entrepreneurs, qui ne sont pas forcément des sortants de l'IMGAM. En contrepartie, l'institut - incluant ses enseignants et son personnel- bénéficieront de 10% des actions de chaque entreprise créée dans le cadre de ce projet », a-t-il indiqué.

Engagement technique. Face à cette intention de promouvoir l'entrepreneuriat, le DG pi de la SBM a exprimé la volonté de la banque à soutenir la Maison de l'entrepreneuriat. « Il s'agit d'une opportunité pour participer à un projet de développement de l'entrepreneuriat, car c'est aussi notre rôle. Étant une banque, nous ne sommes pas uniquement là pour financer mais aussi aider les entrepreneurs, les former et les conseiller avec notre service Conseil. En s'associant avec l'IMGAM, nous pourrons mieux développer cette partie de notre métier.

Nous voulons accompagner, aider les entrepreneurs à mieux se développer et à mieux maîtriser les challenges quotidiens », a-t-il déclaré. Par ailleurs, la SBM a développé des services dédiés aux PME à Madagascar, depuis l'année dernière et compte renforcer les offres pour ce segment, tout en contribuant au renforcement de capacités des petits et moyens entrepreneurs. Néanmoins, le DG Youdanada Munian a noté l'importance, pour Madagascar, de créer une banque de développement en faveur des startups. En bref, de grands défis persistent encore pour la promotion de l'entreprenariat et la SBM qui s'affiche en tant que spécialiste du « Corporate-banking » compte contribuer au développement de ce secteur.