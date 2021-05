Madagascar: Siteny président de l'UAJ

L'élection de Siteny Randrianasoloniaiko à la tête de l'Union Africaine de Judo (UAJ) a fait réagir le monde du sport malgache. Les deux premiers responsables du pays n'ont pas manqué de féliciter le nouvel homme fort du judo africain. Leurs propos:

Tinoka Roberto, ministre de la Jeunesse et des Sports : « L'élection de Siteny Randrianasoloniaiko à la Présidence de l'Union Africaine Judo est une fierté pour le judo malgache, et un honneur pour Madagascar. Le sport en général franchit une nouvelle étape et gravit les échelons sur la scène internationale. Ce qui entre de plain-pied dans le Velirano du Président de la République Andry Rajoelina faisant du sport une fierté nationale. Le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) présente ses sincères félicitations et ses chaleureux remerciements pour cette consécration. Laquelle impulsera une dynamique nouvelle, boostant la motivation des jeunes sportifs. Nous souhaitons bon vent et un parcours semé de succès au nouveau président de l'Union Africaine de Judo et par-delà vice-président de la Fédération Internationale de Judo. Qui dit mieux ? Alefa Madagascar. »

Rosa Rakotozafy, DG Sport et Présidente mondiale du Comité Inter-Gouvernemental de l'éducation physique et du sport auprès de L'UNESCO (CIGEPS) : « Je félicite le nouveau président de l'UAJ, Siteny Randrianasoloniaiko et l'encourage à réussir dans ses nobles missions à la tête de l'institution. Cette élection est bénéfique et est un plus pour le pays, qui, par cette occasion, peut porter la voix de ses sportifs et de ses athlètes de la scène continentale sur la scène mondiale. C'est aussi un signe de reconnaissance des pays frères africains qui décident d'accorder leur confiance à Madagascar. Et là c'est encore justifié, le sport reste un des meilleurs moyens de promouvoir le pays. »