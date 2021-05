Madagascar: Région - Des gouverneurs en mauvaise posture

Si les gouverneurs ne sont plus appréciés, le régime risque de perdre la face.

Les gouverneurs sont sur la première ligne pour piloter le développement économique des régions. Dans cette mission, ils ont bénéficié du soutien indéfectible du Président de la République et travaillent avec l'appui du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. Ils incarnent ainsi le régime au niveau territorial, alors que certains se trouvent déjà dans une situation inconfortable, seulement au bout de presque deux ans de leur nomination à la tête de ces collectivités territoriales décentralisées. Une assise bien solide dans l'opinion publique régionale semble perdue d'avance pour certains.

Grogne. Depuis plus d'une semaine, Vy Vato Rakotovao se trouve en mauvaise posture dans sa région. Ce dernier prête le flanc en décrétant un confinement partiel dans le Vakinankaratra. Il y a dix jours, l'orientation du gouverneur sur la gestion de la crise sanitaire a soulevé des contestations dans la ville d'Antsirabe. Des manifestants, qui crient leur colère contre la décision de Vy Vato Rakotovao, ont saccagé des bâtiments publics et se heurtent aux forces de l'ordre. L'ampleur de la grogne a fait reculer le gouverneur sur sa décision. Depuis, le gouverneur du Vakinankaratra n'est plus en odeur de sainteté dans sa région. Certaines sources laissent entendre que même le parti TGV local ne semble pas en bons termes avec ce dernier.

Mauvais état. Dans la région Itasy, le gouverneur Solofonirina Maherizo Andriamanana ne bénéficie plus du soutien des élus locaux. Les députés Fetra Rakotondrasoa, élu à Miarinarivo, ainsi que Harizaka Fiainantsoa Razaiharimalala, élue à Soavinandriana, ont déjà dénoncé publiquement la gestion de la région. En mars dernier, ces parlementaires ont convoqué la presse pour tirer à boulet rouge les compétences de la région sur la gestion des infrastructures. Ils ont déploré le mauvais état de la route reliant Miarinarivo - Manazary jusqu'au site touristique d'Amboniazy qui abrite le tombeau du Roi Andriambahoaka Afovoanitany. Et le choix du gouverneur, un officier général en retraite de surcroît, de mobiliser les « jeunes au service de l'intérêt général » à Itasy pour construire les routes, n'a pas du tout été apprécié par l'opinion locale.

Mine. La gouverneur de la région Ihorombe a récemment provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux, suite à la publication d'une vidéo de quelques secondes qui la montre au milieu de quelques personnes en train de hausser le ton. L'affaire concerne l'exploitation d'une petite carrière dans sa région. L'attitude de la gouverneur Tafita Sareine Nomenjanahary n'a pas été très appréciée par les internautes qui lui souhaitaient plus de retenue en public. Depuis, le numéro un de la région Ihorombe est de plus en plus exposé et ses moindres pas risquent d'être scrutés par les observateurs qui attendent le dénouement de l'affaire.