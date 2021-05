Madagascar: Arivonimamo - Un gendarme tire sur un civil

Mardi après-midi, un gendarme a accidentellement tiré avec son fusil de service, blessant un homme de 30 ans, au poste fixe de Morafeno, district d'Arivonimamo.

L'incident a été commis par un gendarme de deuxième classe rattaché à la brigade d'Arivonimamo. Ce grade ne l'a pas empêché de faire une erreur de manipulation qui aurait pu être fatale. Le coup de feu est parti par inadvertance, la balle a frôlé un homme situé non loin de lui.

Ce dernier a été soigné sommairement sur place avant d'être évacué à l'hôpital d'Arivonimamo. Il est désormais hors de danger. La gendarmerie a pris en charge l'hospitalisation du blessé. Selon les informations, le gendarme a pris la fuite, mais a ensuite été arrêté par les éléments des forces de l'ordre. Le fuyard a été mis en examen et placé en garde à vue. Le premier élément de l'enquête indique que l'état d'ébriété avancé du gendarme serait la cause du tir accidentel. Par la suite, des représentants de la gendarmerie nationale ont rassuré la victime, sa famille, et le fokonolona sur leur volonté de respecter la loi.

Outre la procédure pénale, le dossier sera jugé par une justice militaire. Le SEG s'est toujours engagé à ne pas laisser de bavures et injustices impunies. La loi stipule que les militaires de la gendarmerie et d'autres services de sécurité ne peuvent faire usage de leur arme que dans le cadre strictement défini par les dispositions légales. Les statistiques indiquent que c'est le département qui compte le plus de fonctionnaires emprisonnés. On recense que plusieurs gendarmes ont déjà été condamnés à la prison ferme suite à des faits de violences. Les actes de bravoure sont également récompensés sous diverses formes, soit par une prime de bravoure, une bonification d'ancienneté de grade, ou une lettre de félicitations.

Dernièrement, le Secrétaire d'Etat Chargé de la gendarmerie, le général Ravalomanana a octroyé une somme de deux millions d'ariary aux gendarmes qui ont capturé Del Kely, un dahalo réputé en matière de kidnapping dans la région Alaotra Mangoro et aux environs d'Anjozorobe. Ils ont été félicités pour leur acte de courage et de dévouement.