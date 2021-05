Madagascar: Chanson - D-Lain déclare sa flamme dans Misenge

L'un des chanteurs les plus primés de sa génération, D-Lain, a dévoilé ce mois un nouveau titre intitulé Misenge.

Dans cette chanson, il parle de la fierté d'avoir quelqu'un, quelque chose, ou un quelque part, enfin c'est selon l'interprétation de chaque personne. Une ode à l'amour qui passe plutôt bien puisqu'en à peine une semaine, la vidéo qui n'est pas un clip officiel a fait 2k de vues et plus de 23 k de réactions. L'ambiance générale de ce Misenge est joviale et exotique. A l'écoute, il nous prend soudainement cette envie de danser. D'ailleurs, à ce sujet, un challenge de danse sur le morceau a été lancé sur les réseaux sociaux depuis peu.

Toutefois, il n'y a pas de quoi s'affoler, surtout dans un pays où la majorité des compositeurs utilisent le rythme ternaire, un rythmique qui fait généralement danser, même les plus mauvais d'entre nous. Avec son nouveau style à mi-chemin entre la pop et l'afrobeat, D-Lain semble avoir trouvé sa voix et sa voie. Petite précision concernant la production de cette nouvelle chanson, elle est sortie sur le label Raitra Sound. Les fans du chanteur attendent maintenant la sortie du clip officiel.