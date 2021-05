Madagascar: Filière lait - Reprise du contrôle de la qualité de l'or blanc

Un projet d'opérationnalisation et de pérennisation d'un dispositif de contrôle qualité du lait appelé couramment « laboratoire mobile de contrôle lait » dans la Région Vakinankaratra, y est mis en œuvre depuis 2019.

Cela fait suite à la signature d'un protocole d'accord entre cette région bénéficiaire et le projet CASEF ou projet de Croissance Agricole et de Sécurisation Foncière. Vakinankaratra a été ainsi doté de matériels et d'équipements servant à effectuer le contrôle de la qualité du lait dans sept districts. Mais les activités de contrôle de la qualité de cet or blanc ont été interrompues l'an dernier en raison des impacts de la crise sanitaire liée à la pandémie de la covid-19 dans le pays. Elles vont reprendre prochainement d'autant plus qu'un avenant à ce protocole d'accord établi entre les deux parties, vient d'être signé à Antsirabe, et ce, par le biais de l'assistant technique Agribusiness Hautes Terres SOCODEVI - FIFAMANOR - SAHA - CIRAD. Cet avenant du projet CASEF vise à assurer le financement des coûts de ces activités de contrôle de la qualité du lait et de la construction des points de contrôle fixes de Betafo et de Behenjy. La réalisation d'un atelier de capitalisation des acquis sur les activités de contrôle qualité du lait et d'un recyclage sur la formation des agents de contrôle n'est pas en reste.

Redynamiser la filière. Rappelons que le projet CASEF, sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche et financé par la Banque Mondiale, a pour but de contribuer au développement de la chaîne de valeur lait dans la région Vakinankaratra. Les résultats attendus consistent à augmenter d'une manière durable les revenus des éleveurs laitiers tout en préservant l'environnement dans cette région. Ce qui permettra d'assurer la bonne qualité de la production et des produits laitiers tout en pérennisant les services de contrôle de la qualité lait. Il faut savoir que le financement du projet CASEF se poursuivra jusqu'au mois de décembre 2021 tandis que la région Vakinankaratra et les acteurs de la filière assureront la pérennisation du laboratoire mobile de contrôle de la qualité du lait. Le but est de redynamiser cette filière or blanc afin que celle-ci puisse devenir un levier de l'économie régionale par la spécialisation des produits des terroirs émergents et la promotion de l'industrialisation.