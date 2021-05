Madagascar: BBC Cardiff Singer of the World - Michael Arivony, le baryton malgache s'élève pour un possible couronnement

Le BBC Cardiff Singer of the World Competition est un concours de chant d'opéra qui a lieu tous les deux ans à Cardiff, au St David's Hall. Pour cette vingtième édition, le chanteur classique malgache Michael Arivony y participe et peut prétendre à l'un des trois prix de ce concours ; soit Singer of the World, Singer Prize, ou Song Prize.

Michael Arivony, baryton de 28 ans, n'en est pas à son premier coup d'essai dans l'univers de la musique classique. Diplômé de la Royal Academy of Music de Londres, il a également une maîtrise de la Hochschule für Musik Franz Liszt de Weimar. Il a déjà gagné plusieurs prix, notamment le concours international Das Lied à Heidelberg en 2019, le concours Opera en Arles et l'International Student Lied Duo au Pays-Bas la même année. Le jeune malgache, membre de l'Opéra Studio of the Wiener Staatsoper tentera donc de succéder à l'écossaise Catriona Morison, Singer of the World de l'édition de 2017. Ce qui pourrait faire énormément de bien à sa carrière puisque ce concours biennal a lancé la carrière des plus grandes stars de l'opéra pour ne citer que Jamie Barton, ou Dmitri Hvorostovsky.

15 pays. Cette année, 15 pays sont représentés à ce BBC Cardiff Singer of the World. Le chanteur malgache devra batailler avec 14 compétiteurs provenant d'Autriche, Chine, Danemark, Angleterre, Géorgie, Islande, Mongolie, Corée du Sud, Russie, Afrique du Sud, Etats-Unis, Venezuela, Pays de Galles, et Kosovo. Notons que c'est la première fois qu'un chanteur malgache participe à cet événement. Pour espérer gagner, Michael Arivony devra séduire avec sa voix un jury composé par Aidan Lang, directeur général de l'Opéra national gallois ; de Neal Davies, un baryton-basse gallois mondialement connu, et de la soprano américaine Roberta Alexander.

Passionné de musique classique depuis toujours malgré que ce style ne soit pas très en vogue à Madagascar, Michael Arivony souhaite promouvoir l'éducation musicale au pays. C'est d'ailleurs dans cet objectif qu'il a fondé une organisation à but non lucratif en 2017. Enfin, pour en revenir au concours, il pourra être suivi sur les chaînes BBC du samedi 12 au 19 juin 2021.