Maroc: Errachidia/INDH - Programmation de la création de 172 unités d'enseignement préscolaire depuis le début de la 3ème phase

Errachidia — L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au niveau de la province d'Errachidia a programmé, depuis le début de sa troisième phase jusqu'à présent, la création de 172 unités de l'enseignement préscolaire.

À l'occasion de la commémoration du 16ème anniversaire de l'INDH, célébré cette année sous le signe "Covid-19 et éducation: bilan et perspectives pour préserver les acquis", la wilaya de la région de Drâa-Tafilalet a fait état de l'ouverture de 52 unités au profit de 1.500 enfants, dont 450 ont été inscrits au cycle primaire pendant l'année scolaire 2020/2021.

Une éducation de qualité, inclusive et équitable est au cœur des objectifs de la troisième phase de l'INDH, souligne la même source, rappelant le message adressé par SM le Roi Mohammed VI aux participants aux Assises nationales du développement humain, organisées en septembre 2019 à Skhirat.

En vue d'impulser le capital humain et d'assurer l'égalité des chances en matière d'éducation, l'INDH a opéré une série d'interventions dans ce domaine, dans le cadre de son quatrième programme d'impulsion du capital humain pour les générations montantes.

L'appui à l'enseignement préscolaire en milieu rural est considéré comme l'un des principaux axes de ce programme, en raison de son grand impact et de sa contribution à l'amélioration de l'accès à ce type d'éducation et à la promotion du parcours éducatif en général.

D'après la wilaya, l'INDH accorde une grande importance à la promotion de la scolarisation, à l'excellence académique et à la lutte contre le décrochage scolaire, à travers le renforcement des activités parallèles et l'orientation et le soutien scolaire au profit des élèves issus de milieux vulnérables.

L'année 2020 a été marquée par l'acquisition de 11 bus de transport scolaire au profit de plus de 1200 élèves, précise la même source, relevant que l'INDH a contribué, pour un coût de 6 millions de dirhams, au financement de l'initiative royale "Un million de cartables" au titre de 2020/2021, dont plus de 32.000 élèves inscrits aux niveaux primaire et collégial.

Dans le même cadre, le Comité provincial de développement humain (CPDH) d'Errachidia a organisé mardi une réunion qui a été consacrée la présentation du bilan et des perspectives de l'INDH, avec la participation de représentants des services extérieurs et de la société civile.