Ile Maurice: Réseaux sociaux - Facebook recrute un locuteur de «kreol morisien»

Le document consultatif de l'ICTA n'a pas fait des remous uniquement à Maurice. Après la prise de position de plusieurs instances internationales, c'est désormais Facebook qui s'attaque au problème de posts abusifs en kreol. Pour cela, le géant d'internet recrute un Market Specialist, qui fera partie de l'équipe Market Operations. Il est précisé que les candidats doivent parler le Mauritian Creole.

L'annonce a été publiée dans la rubrique carrière de Facebook. Si l'annonce est orientée marketing, il est aussi précisé que l'équipe Marketing Operations s'assure surtout de réduire les risques de mauvaises expériences pour les utilisateurs de la plateforme, y compris ceux qui utilisent Facebook pour la publicité. «We analyze global, local and language-based trends and nuances and collaborate with other Facebook teams to make changes that help people form stronger, more meaningful connections using our platforms», dit l'annonce.

Le candidat, qui intégrera l'équipe marketing de l'Afrique sub-saharienne, devra donc être un spécialiste du domaine du marketing, qui sait analyser des données et qui pourra modérer les contenus signalés comme abusif et prévenir les problèmes. Le bureau d'opération est basé à Dublin en Irlande.

Pour rappel, dans son document consultatif sur le contrôle des réseaux sociaux, l'ICTA avait fait ressortir que lorsque les contenus abusifs sont publiés en kreol morisien, les plaintes des autorités locales auprès des administrateurs des réseaux sociaux sont bien souvent classées sans suite à cause de la barrière de langue. Cependant, dans son analyse, Ish Sookun, expert en informatique, avait fait ressortir que dans son consultation paper, l'ICTA n'avait pas précisé s'il faisait référence aux administrateurs des profils ou pages incriminés ou les responsables de Facebook.

Est-ce que ce recrutement changera quelque chose aux propositions ? Sollicité, Me Dick Ng Sui Wa, le chairman de l'ICTA, dit accueillir très favorablement cette décision. «À un moment, nous avions deux choix. Ne rien faire et laisser les posts abusifs proliférer, ou tenter de faire quelque chose pour améliorer l'expérience des Mauriciens sur internet. C'est précisément ce type de réactions de Facebook que nous voulions provoquer. S'il n'y avait pas de document consultatif, on ne sait pas quand un tel poste allait être proposé.» Me Dick Ng Sui Wa affirme que depuis le début, il est en constante communication avec Facebook et qu'une telle démarche de la part du géant d'Internet est un signe positif.