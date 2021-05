Afrique: Législatives - Les titres de la presse nationale consacrent leur Une au début de la campagne électorale

Alger — La quasi-totalité des titres de la presse nationale ont consacré leur Une de ce jeudi au début de la campagne électorale des législatives du 12 juin, relevant qu'il s'agit cette fois "d'élections à enjeux multiples".

Sous le titre "Des élections à enjeux multiples", le quotidien El Watan a relevé que "la campagne électorale pour les élections législatives anticipées du 12 juin débutera aujourd'hui (jeudi)", soulignant que "près de 1 500 listes de candidatures, dont plus de la moitié sont présentées par des indépendants, ont été approuvées par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) pour prendre part au scrutin".

El Moudjahid qui a consacré son éditorial à ce rendez-vous électoral, a qualifié ces élections de "compétition loyale et démocratique".

"A la faveur de la présidentielle incontestée et incontestable et de l'amendement de la Constitution, les législatives de toutes les attentes, caractérisées par la volonté de dialogue politique et l'implication citoyenne, contribueront au renouveau démocratique fortement attendu", a commenté l'éditorialiste du doyen des quotidiens nationaux.

Abondant dans le même sens, Horizons a également consacré son éditorial à ce rendez-vous électoral sous le titre "Démocratie et citoyenneté", soulignant qu"au fond des urnes, le changement démocratique revendiqué par le Hirak originel, interpelle le peuple algérien appelé à immuniser le choix libre et souverain pour une Algérie des institutions légitimes et représentatives de la volonté populaire".

Le Quotidien d'Oran, a constaté que "les indépendants sont en force" à des élections qui interviennent "trois mois après la dissolution de l'Assemblée populaire nationale", faisant observer que "l'Algérie s'apprête à se doter de la première législature de l'ère de l'après-Bouteflika".

Dans son commentaire, le quotidien L'Expression a estimé que "l'occasion de démontrer notre unité et notre détermination à défendre la patrie nous est donnée le 12 juin prochain", alors que Liberté s'est attardée sur le financement de la campagne électorale, citant le président de l'ANIE, Mohamed Charfi, lequel a annoncé que les candidats indépendants bénéficieront d'une allocation d'un montant de 300 000 DA.

Dans le même sens, le quotidien Crésus a relevé que ces élections sont marquées par le "peu expérience, mais beaucoup de détermination des candidats", ajoutant qu'elles (les élections) ont bénéficié d'un budget de 8,8 milliards DA pour la prise en charge des dépenses de quatre départements ministériels directement concernés par ce rendez-vous électoral.

Le quotidien arabophone Ech-Chaab, qui a barré sa Une par le titre "20 jours pour convaincre les électeurs", est revenu sur les nombreux défis auxquels seront confrontés les candidats, lesquels sont appelé à cet effet à user de tout leur savoir-faire et pouvoir de persuasion durant toute la campagne électorale.

Le même tabloïd a relevé que les élections du 12 juin prochain sont déférentes des précédentes, faisant allusion à la lutte menée par le Pouvoir contre l'argent sale et la corruption, tout en mentionnant les garanties qu'offre en la matière la nouvelle loi électorale.

Le quotidien El Khabar a également mis en exergue la "nouveauté" de ces élections en titrant à sa Une faisant que les Algériens ignorent, pour la première fois, quel parti s'adjugera la majorité dans la future Assemblée, contrairement aux précédentes consultations électorales dont la victoire revenait aux partis proches du Pouvoir.

El Massa a rapporté que les 1 483 listes électorales sont en lice, dont 837 indépendantes et 646 listes de partis politiques, ce qui augure d'une Assemblée "sans majorité, dans une nouvelle mosaïque politique composée de groupes politiques minoritaires".

La même publication a qualifié le rendez-vous du 12 juin de "réelle opportunité de changement", soulignant notamment l'émergence des jeunes candidats.

De son côté, le quotidien Echorouk s'est attardé sur les préparatifs de la campagne électorale, insistant sur le respect strict du protocole sanitaire en cette période de pandémie du Coronavirus. Le même quotidien a relevé que toutes les salles retenues pour les meetings ne sont pas prêtes pour accueillir les rassemblements, déplorant aussi l'absence de panneaux d'affichage pour les candidats.