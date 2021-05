Egypte: Le pays appelle Israël à mettre fin aux attaques contre la mosquée Al-Aqsa

L'Egypte appelle Israël à mettre fin à toute pratique qui viole le caractère sacré de la mosquée Al-Aqsa et du mois de Ramadan, et toute tentative de cibler l'identité arabe de la ville d'al-Qods et ses lieux saints ou de déplacer ses habitants, notamment le quartier du cheikh Jarrah, a dit mardi le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukry.

Lors de la réunion ministérielle d'urgence de la Ligue arabe, tenue mardi par visioconférence sur les attaques israéliennes dans la ville d'al-Qods, M. Choukry a souligné que les violations israéliennes avaient atteint, non seulement la mosquée d'al-Aqsa, mais se sont étendues vers le quartier du cheikh Jarrah, qui est devenu un symbole de détermination et de dignité.

"Les tentatives continues de changer l'identité d'al-Qods et de priver ses habitants arabes de leurs droits ne passeraient pas inaperçues", a-t-il dit, affirmant que l'intérêt arabe - populaire et officiel - à ce qui se passe à Jérusalem confirme que la Palestine - était et restera - la question arabe centrale.

À la lumière de ces violations, et face à cette situation tendue, a déclaré le ministre, l'Égypte annonce son rejet total et sa condamnation de ces pratiques brutales, et les considère comme une violation du droit international, minant les chances de l'établissement de deux Etats et menaçant les piliers de la paix et de la stabilité dans la région.

Il a insisté sur le fait que l'attaque contre la mosquée Al-Aqsa en ces jours saints ne faisait que provoquer les sentiments des fidèles dans le Monde islamique, tout en affirmant sa conviction que la véritable paix au Moyen-Orient exigeait l'approbation des peuples et que la violation de la sainteté d'al-Aqsa et le déplacement des Palestiniens de leurs domiciles ne mèneraient pas à cette approbation.

Partant de sa responsabilité nationale envers le peuple palestinien et sa cause juste, l'Egypte a mené des efforts intensifs ces derniers jours et transmis des messages à Israel et à tous les pays concernés l'invitant à n'épargner aucun effort pour empêcher la détérioration de la situation à al-Qods, a-t-il dit, expliquant que l'Egypte poursuit encore ses contacts intensifs avec toutes les parties régionales et internationales pour garantir le calme dans la ville sainte.

M. Choukry a appelé tous les pays arabes à continuer à s'aligner et à s'unir en ce moment critique pour faire face à toute intention ou projet de changer le statu quo d'al-Qods et aider le peuple palestinien à établir son État et gagner sa liberté.

Et le chef de la diplomatie de mettre l'accent sur la disposition de l'Egypte d'avancer toute forme de soutien au peuple palestinien pour l'obtention de ses droits légitimes.