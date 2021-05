Congo-Brazzaville: Affaires - Le groupe Bolloré veut diversifier ses activités au pays

Le directeur général délégué du groupe français, Cyrille Bolloré, a été reçu le 19 mai par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, en marge du sommet de Paris sur le financement des économies africaines.

Il a annoncé la volonté de son groupe d'étendre ses activités en terre congolaise notamment dans les domaines de l'édition, de la presse et des médias.

Présent dans cent soixante-dix pays à travers le monde, le groupe Bolloré est l'une des plus grandes compagnies françaises opérant sur le continent africain et principalement au Congo avec la construction du terminal à conteneurs du port autonome de Pointe-Noire (PAPN). Sa stratégie basée sur la diversification, l'innovation et le développement à l'international, occupe aujourd'hui des positions fortes dans chacune de ses activités rassemblées autour de trois pôles à savoir le transport et la logistique, la communication, le stockage d'électricité et les systèmes.

Pour Cyrille Bolloré, les décisions qui ont été prises par son groupe ont permis au PAPN de continuer à se développer, fournir un service de qualité et compétitif aux différents importateurs et exportateurs qui ont vu les volumes se multiplier fortement avec des transbordements qui en font quasiment l'un des plus grands ports de la sous-région.

« Nous sommes très heureux de continuer. Je prospectais avec son excellence monsieur le président de la République pour voir dans quels autres domaines notre groupe qui continue à se diversifier notamment dans l'édition, la presse et les médias, pourrait continuer à investir dans ce pays où nous avons une confiance aveugle et qui ne nous a jamais déçus », a-t-il indiqué.

Présent au Congo dans le transport et la logistique, la communication et le divertissement, le groupe Bolloré́ participe à la transition énergétique grâce à ses solutions d'alimentation à base de l'énergie solaire. Avec plus de 2000 collaborateurs congolais à travers ses agences de Pointe-Noire et de Brazzaville, il participe activement au développement du Congo et s'investit dans l'amélioration des compétences de ses collaborateurs.