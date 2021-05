Sénégal: Visite d'une délégation d'officiels burkinabè - Le Soleil et Sidwaya dessinent des perspectives de partenariats

Le Directeur général de la Sspp Le Soleil a reçu mercredi une délégation d'officiels burkinabè en séjour à Dakar, pour une visite de travail. Au terme de celle-ci, d'importantes perspectives de partenariats ont été émises.

Convivialité et pragmatisme. Ce sont les maîtres-mots des échanges entre le Directeur général de la Société sénégalaise de presse et de publication (Sspp Le Soleil) et la délégation burkinabè composée du cabinet du ministère de la Communication et des Relations et du Directeur des Éditions de Sidwaya (quotidien national du Burkina). Ce comité est en visite de travail, conduit par le Ministre burkinabé, au Sénégal, depuis lundi dernier, afin de s'inspirer du modèle sénégalais dans le domaine des médias.

Hier, les Burkinabé étaient en visite dans les locaux du quotidien national Le Soleil. Ils ont fait le tour des lieux, suivant les étapes de la conception du journal, partant de l'imprimerie à la salle de documentation et des archives. Ces deux entités ont justement ponctué les échanges entre les deux parties dans le bureau du Directeur général de la Sspp Le Soleil. Yakham Mbaye, se montrant très pratique, a de suite dégagé des pistes de collaboration immédiate. Il a annoncé prendre rendez-vous dans la seconde quinzaine du mois prochain, à Ouagadougou (Burkina Faso), afin d'établir, dans l'immédiat, une coopération journalistique.

«C'est une proposition d'entente qui peut ne pas attendre. Il faut tout de suite établir la désignation d'un correspondant permanent du quotidien Le Soleil au Burkina Faso dans la rédaction de Sidwaya, et nous aussi en ferons de même. Ce sera de l'actualité africaine traitée et rédigée par des Africains, et nos quotidiens vont ainsi se passer des dépêches d'agences... », a signifié le Directeur général de la Sspp Le Soleil. Ainsi a-t-il appelé à l'optimisation et la fédération des forces au sein, par exemple, du Groupe des éditeurs de presse publique de l'Afrique de l'Ouest (Geppao).

Mahamadi Tiégna, après s'être satisfait des bonnes idées de son hôte, a rappelé que le quotidien national sénégalais et Sidwaya sont déjà en partenariat au sein du Geppao.

«Toutefois, faut-il améliorer sur le plan de la qualité des contenus. Sur le volet technique, Sidwaya est en train d'acquérir des équipements modernes d'impression et nous avons constaté l'avance du Soleil. Nous devons nous inspirer des bonnes pratiques», a ajouté le Directeur général des Éditions Sidwaya. La délégation burkinabè a été très enchantée par l'unité de production de l'imprimerie du Soleil, avec sa capacité à tirer 25 éditions au quotidien, en couleur, en divers formats et jusqu'à 56 pages.