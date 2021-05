Maroc: La FRMF lance un portail dédié à l'arbitrage

Rabat — La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé le lancement d'un portail dédié à l'arbitrage accessible via le lien suivant https://arbitrage.frmf.ma.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de "l'ouverture du secteur de l'arbitrage sur son environnement extérieur à travers une communication efficace", a indiqué la FRMF dans un communiqué publié sur son site officiel.

Ce portail a pour but de contribuer à l'encadrement et la sensibilisation juridique des internautes et de mettre à leur disposition des informations, des graphiques et une actualité à caractère stratégique, législatif et technique, a ajouté la même source.

Ledit portail comprend aussi un nombre de rubriques, à savoir la stratégie nationale dans le domaine de l'arbitrage, les lois et la législation, la formation et le développement, les nominations des arbitres, les communiqués et l'actualité, la communication et les partenariats, ainsi que les projets.