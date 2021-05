Algérie: Triathlon - Une bonne participation est attendue pour la 4e édition du Grand Prix Nord Africa

Alger — Le CSA Bahia Nautique d'Oran organise vendredi aux Andalouses, la 4e édition du Triathlon North Africa et la première du Grand Prix FAtri, a-t-on appris jeudi auprès de la Fédération algérienne de Triathlon (FAtri).

Sous le parrainage Comité d'Organisation des Jeux méditerranéens Oran 2022, le Triathlon NorthAfrica-Oran est ouvert aux " athlètes de toutes nationalités, sous licence ou non et ayant une souscription d'assurance-maladie de voyage. Chaque participant à l'événement doit concourir sous sa propre responsabilité et avoir un niveau de condition physique suffisant pour chaque épreuve", ont indiqué les organisateurs.

Pour réunir les meilleures conditions pour la réussite de l'événement, les organisateurs ont assuré que les zones seront contrôlées par une équipe de surveillance, de même que des services médicaux, répartis par l'organisation le long du parcours qui seront autorisés à retirer tout participant pour des raisons médicales.

Côté réglementation et gestion des résultats technique de la compétition, un juge-arbitre aura la décision finale sur toute anomalie au cours de l'événement et le chronométrage sera effectué par le système de chronométrage électronique.

" En cas de mauvais temps ou de circonstances indépendantes empêchant la tenue de l'événement selon le programme prévu avec toutes ses épreuves (natation, vélo, course à pied), la compétition pourra être modifiée", ont expliqué les organisateurs.

La compétition comprend trois disciplines: natation 750m en une boucle, vélo 20km en deux boucles et la course à pied 5 km en quatre boucles un parcours de course plat, rapide et agréable.

Les inscriptions pour une participation ont début, jeudi matin et se poursuivront jusqu'à 18h00 de la même journée, pour permettre par la suite à tenir la traditionnelle réunion technique qui sera suivie par le départ de la course de la catégorie Open, course inaugurale de la compétition.

En clôture de la compétition, des primes seront attribuées aux vainqueurs. Les seniors hommes et dames toucheront des primes variantes de 30.000,00 DA (pour le premier), 20.000,00DA (pour le second) et 10.000,00 DA (pour le 3e).

La précédente édition du triathlon NorthAfrica Oran tenue en 2019, était une réussite totale, selon les initiateurs, avec la participation de 150 compétiteurs nationaux et internationaux, 100 volontaires, 2000 spectateurs sur place, 1 000 000 de spectateurs sur les réseaux sociaux et plus de 25 Médias présent sur place).

L'événement du triathlon North Africa a été initié par les frères tchèques Atarsia et Adam Kuba, natifs d'Algérie. Ce sont des internationaux tchèques qui connaissent bien l'Algérie. Ils se lient d'amitié depuis 2011 avec un rameur algérien et finissent par s'entrainer ensemble. Lors d'une séance d'entrainement en mer, ils tombent sous le charme de la Corniche oranaise et de ses belles côtes, notamment le complexe des Andalouses. C'est alors que l'idée d'organiser un triathlon international à Oran a germé. Le projet a été concrétisé avec l'aide du club oranais d'aviron, le CSUO.

Après une première édition organisée en avril 2018 à Oran, l'Algérie avait abrité une deuxième à Taghit en fin d'année 2018 et une 3e à Oran en 2019.

Programme de l'événement:

vendredi 21 mai 2021

08h00: départ de la catégorie Open (Natation 750m, Vélo 20 km, Course à Pied 5km)

10h00: départ de la course catégorie jeunes (300m Natation, 5km Vélo, 1500m course à pied)

11h00: départ de la course petites catégories (100m Natation, 2.5km Vélo, 800m couse à pied).