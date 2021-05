Afrique: Basketball Africa League - Ferroviarrio-AS Douanes (88-74) - Les Gabelous cèdent la 1ère place et retardent la qualification

Pour sa deuxième sortie, l'As Douanes a enregistré hier, mercredi 19 mai sa première défaite dans le Basketball Africa League (BAL). Les Gabelous se sont inclinés au Kigali Arena, devant le Ferroviarrio de Maputo (88-74). Pour l'ultime match dans le groupe C, le représentant sénégalais devra hausser le ton contre les Égyptiens du Zamalek pour une place en quarts de finale.

Après sa belle entame contre GS Pétroliers, l'AS Douanes avait besoin d'une deuxième victoire pour valider son billet pour les quarts de finale de la Basketball Africa League. Mais les Gabelous sont tombés sur du solide hier, mercredi 19 mai face au Ferroviarrio de Maputo. Les Mozambicains ont d'entrée annoncé la couleur avec un jeu plus agressif. Ce qui sera payant puisqu'ils parviendront à larguer les poulains de Mamadou Gueye «Pa bi» à neuf points à la fin du premier quart temps (21-12).

Le deuxième quart temps sera plus abouti. Mamadou Diop et ses coéquipiers se rebiffent. La partie s'équilibre au tableau d'affichage. A la mi-temps, les Gabelous recollent et accèdent à pause avec un retard d'un petit point (38-37).

A la reprise, les Mozambicains musclent leur jeu et multiplient les assauts. Cette domination aura un écho favorable au chrono-score puisque les joueurs de Ferroviarrio de Maputo vont se détacher de nouveau et remporter le troisième quart temps avec 6 points d'écart (62-56). Au quatrième et ultime quart temps, les Gabelous vont abdiquer et s'incliner sur la marque de (88- 74). Avec cette défaite, le représentant du Sénégal a désormais l'obligation de hausser le ton face au club égyptien du Zamalek pour le compte de la dernière journée de la phase de groupe à défaut d'espérer qualifier comme l'un des meilleurs troisièmes qui complèteront les six équipes qualifiées en quarts de finale.

Pour le moment, cette défaite de l'As Douanes relance le groupe C de la BAL. Les Mozambicains occupent la première place de leur poule. Les Sénégalais se placent à la deuxième place. A noter que la rencontre qui devrait opposer le GS Pétroliers à Zamalek a été reportée. Un cas de Covid-19 a été enregistré au sein de l'une des deux équipes.