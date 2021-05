Sénégal: Saint-Louis - Projet d'appui au plan national d'adaptation aux changements climatiques - Les différents acteurs capacités à pouvoir s'adapter et élaborer des études de vulnérabilité

La Gouvernance de Saint-Louis a abrité hier, mercredi 19 mai, un Comité Régional de Développement (CRD) consacré à l'Atelier d'information sur le Projet d'Appui au Plan National d'Adaptation aux changements climatiques. Le but du projet est de renforcer les capacités des différents acteurs à pouvoir évaluer les implications de changements climatiques et élaborer les études de vulnérabilité.

D'une durée de trois ans (2019- 2022), le Projet d'appui au Plan National d'Adaptation (PNA) du Sénégal a été mis en œuvre suivant la modalité d'exécution nationale. Il est financé par un don du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM), à travers son guichet "Fonds pour les Pays les moins avancés", à hauteur de 2 913 750 USD, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) à hauteur de 300 000 USD, comme financement en espèces. Il s'agit, pour la première dudit projet, de combler les lacunes et les faiblesses en capacités dans la mise en œuvre du processus des PNA. C'est ainsi que 6 stations météorologiques ont été installées et produisent des données qui alimentent les modèles régionaux et les photographies des risques climatiques pour la modélisation.

Également, un système opérationnel de coordination et de diffusion des informations sur les risques climatiques est mis au point et géré par le Comité Régional sur les Changements Climatiques (COMRECC) et enfin un programme de renforcement de capacités en matière de gestion des risques climatiques qui est mis en œuvre au profit de 200 décideurs.

En effet, le projet vise à renforcer les capacités des ministères sectoriels et des administrations locales à mieux évaluer les implications des changements climatiques et à adapter les politiques et les budgets existants en matière d'intégration des risques climatiques et des mesures d'adaptation à moyen et long terme. "Il contribue ainsi à la construction du Plan National d'Adaptation du Sénégal (PNA) aux changements climatiques", a précisé Gabriel Ndiaye, Coordonnateur dudit projet d'Appui au Plan National d'Adaptation aux changements climatiques au Sénégal.

Cependant, plusieurs obstacles s'y posent notamment l'absence de collecte et de diffusion de données météorologiques ; l'insuffisance d'accès aux projections et aux modèles climatiques ; la faible coordination entre les structures chargées de la collecte de données ; la faible coordination intersectorielle, et avec les structures déconcentrées et décentralisées ; l'intégration inadéquate des aspects changements climatiques dans les politiques et les plans sectoriels et territoriaux. Il y a aussi le manque d'appui technique et financier et de coordination concernant les initiatives décentralisées d'adaptation aux changements climatiques ; la capacité limitée des acteurs locaux et du niveau national à attirer des financements dédiés à l'adaptation aux changements climatiques ; et la faible intégration des questions de genre dans la planification et la budgétisation.