Sénégal: Université Alioune Diop de Bambey - A la recherche des meilleures conditions pour les enseignants-chercheurs

Le Directeur Général de la recherche et de l'innovation le Professeur Amadou Gallo Diop était hier, mercredi 19 mai à l'université Alioune Diop de Bambey. L'objectif de cette visite de travail avec les autorités universitaires est de s'enquérir des conditions de recherche des enseignants chercheurs l'UADB qui tournent principalement autour du déficit des équipements des laboratoires afin de les cerner pour pouvoir y trouver des solutions.

Les conditions de recherche des universitaires et des enseignants chercheurs de l'université l'Alioune Diop de Bambey sont difficiles à l'image des autres universités du pays. Les difficultés tournent autour d'un déficit d'équipements des laboratoires. Cette préoccupation a été exprimée au cours de la visite de travail du Directeur Général de la recherche et de l'innovation et de sa délégation.

Le Pr Mahy Diaw, recteur de l'université Alioune Diop explique : «les conditions de recherche au niveau de l'université Alioune Diop sont partagées par toutes les universités nationales sénégalaises. Et l'objectif de la visite, c'était de voir les conditions dans lesquelles on travaille pour bien les cerner et essayer d'y apporter des solutions. Ces difficultés tournent essentiellement autour des équipements qui sont largement déficitaires et qui ne mettent pas les enseignants et les chercheurs dans de bonnes conditions.

Cette 6ème visite des universités et des instituts de recherche du Professeur Amadou Gallo Diop permet aux universitaires et les enseignants chercheurs de Bambey de faire la situation des conditions de la recherche au niveau de l'UADB. Il s'agit d'identifier les difficultés en matière d'équipements, de financement et structuration de la recherche mais aussi les opportunités qu'offre cette jeune université porteuse d'initiatives nouvelles qui puissent répondre aux besoins de la communauté en termes de développement socio-économique par les résultats de la recherche et de l'innovation. «Nous sommes à notre 6ème visite sur la quinzaine que nous devons faire. Au bout de ce processus, nous ferons un compte rendu détaillé à M. le Ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. En tout cas, d'après ce que l'on constate depuis plusieurs années, ces difficultés sont partagées à des degrés divers par l'ensemble des universités et des institutions de recherche. Cela tourne essentiellement sur l'organisation de la gouvernance de la recherche. On est en train de terminer tous les textes régissant ce domaine. Ensuite, il faut aller vers des plans structurés qui fassent le diagnostic de la situation sans rien oublier».

Et de poursuivre, «tout cela est basé sur la disponibilité des ressources financières qu'il faut chercher au plan national à travers des créneaux qui existent mais qu'il faudra booster à travers des partenariats qui peuvent être construits avec différentes universités à travers le monde ayant des objectifs communs qui correspondent à nos axes prioritaires. Cette initiative du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation vise à répondre aux besoins de nos doctorats et tout qui a trait à la formation et à la recherche.

Et le tout mis ensemble à répondre aux besoins précis que l'université, la recherche et l'innovation doivent apporter aux grandes questions de l'heure ayant trait à des secteurs scientifiques et technologiques liés aux potentiels qui s'offre à notre pays an matière d'agriculture, la maitrise de l'eau, le développement des filières scientifiques mais sans oublier les autres filières qu'il soit juridiques, économiques, sociétales et les projets futuristes à l'espace au numérique. Et plusieurs ministères sont impliqués .

Et notre rôle, c'est d'arriver à une coordination dans l'intérêt des axes prioritaires définis dans le cadre du PSE».