Sénégal: 8ème édition de la pré-revue sectorielle du paquet - Des acteurs s'engagent pour une éducation de qualité

«La revue sectorielle conjointe est un moment essentiel du processus de suivi des performances et d'évaluation de la mise en œuvre du programme sectoriel. En effet, elle permet de s'assurer de la bonne mise œuvre des activités prévues durant l'année 2020 et de faciliter l'échange sur les bonnes pratiques qui vont permettre, au besoin, de réajuster le plan de travail annuel à travers ses activités programmées en 2021.

La revue sectorielle conjointe réunit l'ensemble des acteurs du système éducatif et permet de partager le plus largement possible les résultats, obtenus dans la mise en œuvre de la politique en cours pour pointer les forces et faiblesses du bilan de l'année 2020 et de réajuster les objectifs en conséquence», a déclaré Cheikh Mbow, Directeur exécutif de la COSYDEP. Il prenait part la pré revue sectorielle de PAQUET hier, mercredi 19 mai.

La rencontre a pour objectif de réfléchir sur le rapport de performances annuelles (RPA) et de poursuivre les objectifs fixés du plan d'actions du PAQUET (2018-2022). «Les recommandations émises, sous forme d'aide-mémoire et de mémorandum, servent de tableau de bord pour ajuster les politiques éducatives et renforcer leur efficacité lors de la mise en œuvre du plan de travail sectoriel de l'année suivante. Ses outils de suivi routinier facilitent le pilotage du système par les résultats», a expliqué Cheikh Mbow.

Pour les objectifs en vue des prochaines échéances à venir, le directeur exécutif de la COSYDEP semble conscient des revues qui les attendent. «Pour une analyse approfondie de toutes ces questions et, avec l'ensemble des familles d'acteurs et à tous les niveaux, cette année, la revue conjointe sectorielle nationale est prévu les 27 et 28 mai 2021». Il y ajoute que «l'objectif général de la revue est de faire le bilan programmation du secteur de l'éducation et de la formation à tous les niveaux d'acteurs un cadre de dialogue de gestion sur les performances du secteur et de leur permettre de mieux s'approprier des nouveaux outils de pilotage du système en tirant profit des initiatives et résultats, pour assurer la continuité éducative dans le cadre de la mise en œuvre du PAQUET 2018/2030».