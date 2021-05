Sénégal: Télévision numérique terrestre (tnt) - Le Burkina à l'école sénégalaise

Dans le cadre de l'amélioration des activités de la Société télédiffusion du Sénégal (TDS-SA) et sur la disponibilité de la TNT partout au Sénégal, la TDS-SA a accueilli hier, mercredi 19 mai au niveau du l'immeuble Kébé, une délégation officielle du Burkina Faso, conduite par le secrétaire général du ministère de la Communication et des relations avec le Parlement, Rabankhi Abou-Bâkr Zida.

Les deux délégations vont échanger sur la fiscalité des entreprises de presse privée, la possibilité de partenariat entre les écoles et les Instituts de formation dans les domaines des médias et de la Communication et l'expérience du Sénégal en matière de production de films documentaires et de séries télévisuelles.

L e Sénégal a été choisi par le Burkina Faso. Et pour cause, il est parmi les premiers pays membres de l'UEMOA à basculer définitivement vers le «tout numérique». Le directeur général de TDS-SA, M. Amadou Abdoulaye Diop dira que cette visite est une occasion pour les deux pays de faire des échanges dans ce métier. «Cette visite est une occasion de partage sur l'expérience au Sénégal et celle du Burkina Faso sur les modèles économiques et qu'est ce qui devrait nous garantir la pérennité de nos activités en tant que tél diffuseur.

L'opérateur de diffusion est une fonction nouvelle à laquelle aujourd'hui nous sommes confrontés à différentes choses mais je vois déjà que le Burkina a réussi à stabiliser la question des droits du passage en ce qui concerne les éditeurs et le coût à payer pour le service qui est lié à la collecte et la diffusion du signal et ces expériences vont nous garantir l'exploitation de notre plateforme», a déclaré Rabankhi Abou-Bâkr Zida, secrétaire général du ministère de la communication du Burkina Faso.

Il s'est réjoui de cette visite et a fait le bilan de l'enseignement qu'ils ont pu retenir. «Nous sommes venus pour s'acquérir ce qui ce passe ici au Sénégal et qui est différent de ce qui passe chez nous pour s'inspirer de l'expérience de ce qui est fait de mieux pour pouvoir le partager avec notre expérience. Le Sénégal a pris une option qui est différente de celle du Burkina Faso. Et nous avons retenu que ce que le Sénégal a fait permet tout de suite d'avoir de la valeur ajoutée».

LA QUESTION SUR LE DÉPLOIEMENT DELA TNT AU SÉNÉGAL

«La déploiement de la TNT a très bien avancé parce que il y a la problématique juridico-règlementaire qui organise le basculement, qui définit les rapports entre les éditeurs et les opérateurs et diffuseurs que nous sommes et entre l'opérateur de diffusion et avec le distributeur qui commercialise des bouquets. Ces aspects ont été stabilisés, les chaînes éditrices de contenu ont fini de signer leur convention», dit le directeur général de la TDS Abdoulaye Diop.

Dans son discours, il est revenu sur la disponibilité du signal dans les 14 régions du Sénégal. Et d'ajouter, «en termes techniques, nous avons la présence du signal sur les 14 régions donc les 22 centres émetteurs de la RTS nous ont été transférés. L'activité qui concerne la diffusion de le numérique nous a été transférée par EXCAF et le basculement est effectif au niveau du Sénégal».