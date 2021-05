Sénégal: Saly-portudal - Semaine mondiale de la sécurite routière sous une ère de revision du code de la route - La réduction des accidents de la circulation de 50% à l'horizon 2030 envisagée

Un atelier de partage et de plaidoyer se tient depuis hier, mardi 19 mai 2021, à Saly-Portudal, pour le renforcement des capacités des autorités locales et administratives en matière de sécurité routière. La rencontre se tient dans un contexte de célébration de la Semaine mondiale de la Sécurité routière, sous la Direction de Partners West Africa Sénégal, investi dans la lutte pour l'amélioration de la sécurité routière. Elle vise la réduction des accidents de la circulation de 50%, à l'horizon 2030.

L'adjoint au gouverneur de la région de Thiès, M. Ndiaye, qui a ouvert le conclave, n'a pas manqué de camper l'importance des travaux à partir du nombre d'accidents occasionnant des pertes en vies humaines et des pertes économiques.

Selon Ousmane Ly, le chef de la Division Sécurité routière de la Direction générale des transports routiers, représentant son Directeur général, les accidents de la circulation représentent un véritable fléau. Le Sénégal disposant d'un réseau routier dense en termes de kilomètres de bitumes, avec plus de 660 000 véhicules, a enregistre, entre 2017 et 2021, beaucoup d'accidents de la circulation faisant 3000 morts. Ce triste ratio montre aussi une augmentation de 17% entre 2019 et 2021, évoluant de 545 à 870. Les racines du mal, selon Ousmane Ly, sont à chercher dans les causes humaines en partie, l'alcool, les excès de vitesse. A l'en croire, la thérapie envisagée va consister à mettre en place de la route révisée limitant la vitesse des véhicules dans les agglomérations pour en aboutir, à l'horizon 2030, à une réduction de 50% des accidents.

Sur l'actualité du transport à Dakar, avec les motos tricycles et autres véhicules non prévus par la réglementation pour transporter des personnes, la Direction générale des Transports routiers rappelle au respect des règles. A signaler que ans le domaine des infrastructures, selon les autorités actuelles, le Sénégal qui disposait d'un «réseau routier bitumeux qui tournait autour de 4000 km de routes revêtues, en 2012», s'est bonifié, en sept (7) ans de régime de Macky Sall, d'un «linéaire de routes bitumées de 1875 km».

Ce point avait été fait par l'ancien ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, en mars 2020, relevant que «ça veut dire qu'en sept ans, un peu plus de 250 km de routes revêtues sont réalisés par année», a-t-il fait savoir. Et lors de son message à la nation en fin d'année, le président Macky Sall avait souligné que grâce aux investissements massifs de ces dernières années, le Sénégal figure à présent dans «le top 10 des meilleurs réseaux routiers et autoroutiers africains».

Et Macky Sall d'ajouter que le Sénégal poursuit les efforts de modernisation de son réseau routier. «En 2020, 9 projets routiers ont été achevés, sur un linéaire de 425 km de routes revêtues, avec leurs ouvrages connexes, ponts et autoponts», a-t-il fait savoir le jeudi 31 décembre dernier.