Gabon: Haut Ogooué - Jeunesse Exprime - Toi, de la province au niveau national, les jeunes inversent la donne

Selon les résultats issus des analyses du commun des mortels, il en ressort que le 3/4 des activités, projets et programmes, à même d'adresser des pistes de solutions aux problèmes qui minent le quotidien de la Jeunesse, notamment en situation de crise, obéissent très souvent à un exode urbain, de Libreville pour l'intérieur et l'arrière pays.

Les promoteurs de cette tribune inversent la donne. Diffusée sur les antennes de la 88.5 Radio Mvouna, la Radio de proximité, la nouvelle émission " Jeunesse Exprime - toi, produit du Débat numérique national de la Jeunesse" est la réponse numérique aux nombreuses questions que se posent les jeunes sur la toile entre : Citoyenneté - Formation - Emploi ; Opportunité et Innovation, Économie ; Santé & Social, Etc, sont autant de question qu'elle va tenter de répondre et c'est chaque samedi de 14h30 à 15h30.

À peine lancée, cette tribune à forte audience, est fortement appréciée par l'ensemble des populations et les jeunes en particuliers. Pour le producteur et animateur principal Emmanuel Obakamba Ombana, " Jeunesse Exprime - toi", c'est la valorisation du potentiel de la Jeunesse de l'intérieur et de l'arrière pays, de sa capacité d'innovation en faisant d'une plateforme provinciale, une tribune nationale, sous la supervision de Danne Embinga et Jean Akiba.

Tout en saluant cette initiative, l'édile de la commune de Franceville, Joachim Lekogho, a souligné que "Le Chef de l'État Son Excellence Ali Bongo Ondimba a mis la Jeunesse au coeur des objectifs et de la mise oeuvre du Plan Stratégique Gabon Émergent qu'il impulse de toutes ses forces, et mon rôle en tant qu'acteur de mise oeuvre est d'encadrer ce genre de cadre".

La prise de conscience de la jeunesse est en marche. Elle veut se battre pour sa prise en charge et surtout pour son autonomisation. Elle veut mettre en valeur son caractère sacrée. Ne dit-on pas que la jeunesse est sacrée ?