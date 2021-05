Mauritanie: Confirmation au pays de quatre cas du coronavirus muté

Nouakchott — Quatre cas du virus " type coronavirus muté" ont été confirmés, mardi soir, dont deux de la souche britannique, un du variant indien et un quatrième la souche sud-africaine ».

C'est ce qu'a déclaré, mercredi à Nouakchott, le ministre de la Santé, M. Mohamed Nedhirou Ould Hamed, lors d'une rencontre avec la presse nationale.

Le ministre a ajouté que son département mène des investigations épidémiologies nécessaires sur les cas cités, et assure leur suivi minutieusement.

A l'endroit des populations, le ministre a appelé au respect des mesures préventives, et souligné que les nouvelles souches sont plus dangereuses et se propagent plus vite que le virus qu'elles connaissent depuis plus d'un an.