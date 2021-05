Afrique de l'Ouest: La Mauritanie et le Sénégal suivent le projet GTA

Nouakchott — Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, M. Abdesselam Ould Mohamed Saleh a regagné Nouakchott mercredi après-midi, au terme d'une visite au Sénégal. Le ministre et sa délégation s'étaient rendus au Sénégal pour s'informer sur le déroulement des travaux de construction des infrastructures maritimes du projet de gaz au Sénégal.

Cette visite fait suite aux dernières réunions organisées à Nouakchott et auxquelles ont été conviés le Sénégal et les sociétés BP et Kinross.

Les travaux en question ont permis d'offrir des centaines d'emplois et de renforcer les capacités du secteur privé national.

Ce déplacement a permis à la délégation mauritanienne de se réunir avec les responsables de la société BP.

Le projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA) illustre bien l'excellence de la coopération bilatérale basée sur la compréhension et le bon voisinage entre la Mauritanie et le Sénégal et traduit les relations de fraternité entre Son Excellence, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie et Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal.

Rappelons que la production du gaz et du pétrole est attendu en 2023.