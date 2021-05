Mauritanie: La 1ère Dame.. icône de l'action sociale

La première dame, Dr. Mariem Fadel Dah, est très respectée dans les milieux d'élite et populaires.

La dentiste, qui parle couramment arabe, français et anglais, ouverte et sociale dans la plus grande mesure, a cherché depuis l'élection de son mari, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazwani Président de la République, à jouer des rôles sociaux complémentaires qui ont eu un grand impact sur la vie sociale et économique du pays.

Elle a donc soutenu et défendu le travail social et a pris soin personnellement de parrainer des activités destinées aux personnes ayant des besoins spéciaux, aux enfants autistes, à la santé reproductive, et a participé à des conférences internationales et régionales, évoquant au cours desquelles, les préoccupations et les aspirations des femmes mauritaniennes.

Avec sa simplicité, sa modestie et sa proximité avec le peuple, la Première Dame a su mettre son empreinte sur l'action sociale nationale, envoyer espoir et réconfort dans le cœur de beaucoup et leur faire sentir que leurs préoccupations sont au cœur des priorités des dirigeants et que ceux derniers ne ménageront aucun effort pour y chercher les solutions appropriées.

Dr. Mariem Fadel Dah a combiné l'authenticité dans sa morale et son apparence avec le contemporain et la culture en sa présence et sa participation à la vie publique, et elle consacre son temps à l'action sociale, au service de ses concitoyens et à la promotion des femmes mauritaniennes.

Ahmed Vall BOUMOUZOUNA

Réseau des Organisations de la société civile : Conseil des ONGs Nationales d'Appui au Développement Durable Environnement Economique et Social (Organisation de la société civile Réseau CONADES)