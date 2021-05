Tunisie: En Tunisie, le tabac tue plus de 10 mille personnes par an

En Tunisie, le tabac tue plus de 10 mille personnes par an, a indiqué jeudi le ministère de la santé dans une note d'information publiée à l'occasion de la journée mondiale sans tabac, organisée le 31 mai de chaque année.

Selon la même source, la culture sanitaire et la sensibilisation demeurent les principaux moyens de lutte contre le tabagisme. Pour cette année, la Tunisie a choisi le slogan » le sevrage tabagique te donne une nouvelle chance de vivre » pour la journée mondiale sans tabac. L'objectif étant de convaincre le maximum de personnes à cesser de fumer pour réduire le risque d'une crise cardiaque ou d'une atteinte cérébrale, ajoute le ministère signalant que le tabac est parmi les principales causes des maladies non transmissibles comme les maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète responsables de 80 % des décès en Tunisie.

Au niveau mondial, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment lancé une campagne mondiale d'un an pour la Journée mondiale sans tabac 2021, » S'engager à arrêter « . Par diverses initiatives et solutions numériques, cette campagne vise à soutenir, dans le monde entier, 100 millions de personnes qui tentent de renoncer au tabac. Selon l'OMS, la pandémie de Covid-19 a poussé des millions de consommateurs de tabac à vouloir arrêter. Mais dire adieu au tabac est difficile, surtout avec le stress social et économique supplémentaire causé par la pandémie.

Dans le monde, quelque 780 millions de personnes disent vouloir arrêter de fumer, mais seulement 30 % d'entre elles ont accès aux outils qui peuvent les aider à surmonter leur dépendance physique et mentale au tabac, ajoute l'OMS.