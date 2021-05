Ile Maurice: Radhakrishna Sadien - «Il faut s'assurer que la PSC ne délègue pas son pouvoir de recrutement aux ministères»

Lors d'une conférence de presse qu'il a animée ce jeudi 20 mai, Radhakrishna Sadien, président de la State and Other Employees Federation a réclamé des amendements au Public Service Commission Regulations.

«Ces amendements vont mettre l'accent sur le service de qualité que la fonction publique va offrir. Ainsi, nous demandons à ce que la Public Service Commission (PSC) soit dotée de plus de membres. Il faut aussi s'assurer que le pouvoir de recrutement ne soit pas délégué aux ministères». Dans la foulée, le syndicaliste a aussi exprimé le souhait que le Public Bodies Appeal Tribunal soit octroyé de plus de pouvoirs.

Radhakrishna Sadien a aussi demandé la nomination d'un Ombudsperson for public service afin qu'il y ait plus de transparence au sein de la fonction publique. «Il faut une délimitation entre le pouvoir et la responsabilité des ministres et des politiciens». Le syndicaliste souhaite aussi qu'un représentant syndical puisse accompagner un employé qui doit se présenter devant un comité disciplinaire.

Le président de la State and Other Employees Federation a aussi abordé la question du Covid-19 et a demandé à ce que les bureaux soient mieux équipés pour que la distanciation sociale soit respectée.

Concernant le Budget 2021-2011, Radhakrishna Sadien est revenu sur les suggestions qui ont été faites au ministre des Finances. « Nous avons abordé le sujet du nettoyage des drains. Nous avons aussi fait des demandes pour que les municipalités et les conseils de villages puissent donner aux habitants différentes poubelles à ordures pour faciliter le tri».