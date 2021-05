Congo-Brazzaville: Gouvernement - Irène Mboukou prend en main les Affaires sociales

Spécialiste du suivi des mesures environnementales et sociales des projets et programmes de développement, la nouvelle ministre va devoir se reconvertir dans l'assistance humanitaire.

Elle a la lourde charge, désormais, de conduire le ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Conseiller, chef du département de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement rural du président de la République de 2013 à sa nomination au gouvernement, le 15 mai, Irène Marie Cécile Mboukou-Kimbatsa, née Goma, remplace à ce poste, la très discrète mais travailleuse Antoinette Dinga Dzondo qui, pendant cinq ans, a été sur le front de l'aide aux plus démunis. Portrait.

59 ans, mariée et mère d'un enfant, la nouvelle ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire connaît les rouages de l'administration publique et de la recherche scientifique. Docteur ès sciences option écologie générale, Irène Mboukou-Kimbatsa est enseignante chercheuse à l'Ecole nationale supérieure d'agriculture et de foresterie-ENSAF- de l'université Marien-Ngouabi où elle dispense des cours dans les domaines de son profil. A ce titre, elle a pris part à diverses rencontres internationales et publié un volume important de travaux scientifiques.

Quand on lui demandait ses impressions lorsqu'elle a appris sa nomination dans le gouvernement du Premier ministre Anatole Collinet Makosso dont elle a salué l'élévation, Irène Mboukou-Kimbatsa a dit réserver ses premiers mots au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour la confiance qu'il lui a faite.

Dirigeante du Mouvement Action et Renouveau- MAR-, (une formation politique de la majorité présidentielle) avec des responsabilités dans les instances locales de sa Lékoumou natale, elle se distingue aussi dans le mouvement associatif en qualité de présidente de l'Association dynamique pour le développement socioéconomique de la Lékoumou-ADDSL-.

Ce travail associatif est peut-être le lien qui pourrait l'aider dans ses nouvelles fonctions car les Affaires sociales et l'Action humanitaire sont aussi un domaine où l'on doit garder la proximité et faire preuve de solidarité envers les personnes vulnérables et celles qui sont exposées aux catastrophes humaines et naturelles.

On regardera comment est-ce que cette dame au profil d'ingénieure agronome bien trempée se reconvertira positivement dans l'écoute de ses compatriotes en difficulté en fonction de son programme de travail et des moyens dont disposera son ministère.