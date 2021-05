Congo-Kinshasa: Environnement et Développement durable - Kinshasa sollicite le mentorat d'Evè Bazaïba

Reçue le 19 mai par la vice-Première ministre, ministre chargée de l'Environnement et du Développement durable, la commissaire générale à l'Environnement et Développement durable du gouvernement provincial de la capitale congolaise a sollicité l'apport de Mme Eve Bazaïba, dans le reboisement dans la ville de Kinshasa ainsi que dans d'autres projets liés au secteur de l'environnement et du développement durable.

La vice-Première ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba Masudi et la commissaire générale à l'Environnement et Développement durable du gouvernement provincial de Kinshasa, Laetitia Bena Kabamba, ont évoqué plusieurs sujets en rapport avec le secteur qu'elles pilotent aux niveaux national et provincial. Elles ont notamment étudié comment la ville-province de Kinshasa voudrait être appuyée en ce qui concerne l'assainissement, conformément au programme du chef de l'Etat, un milliard d'arbre à l'horizon 2030. C'était, à en croire Mme Laetitia Bena Kabamba, de voir notamment comment travailler sur le reboisement dans la ville de Kinshasa. « Nous avons pris justement les dispositions de travailler notamment le mois prochain sur la journée de l'Environnement. Nous sommes encore en discussions mais il s'agit de travailler sur les deux plans que sont le reboisement et l'assainissement », a-t-elle expliqué.

La commissaire générale à l'Environnement et Développement durable du gouvernement provincial de Kinshasa a également plaidé pour la pérennisation des actions à impact visible mais surtout pérennes de telle sorte que la population puisse rapidement adhérer, accompagner et avoir des gestes responsables, conformément à la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa et le leitmotiv du gouvernement provincial qui est Kinshasa Bopeto, qui consiste à changer des mentalités et à tout assainir. L'objectif, selon Mme Bena, c'est de faire de Kinshasa une mégapole attractive, rayonnante, résiliente et où il fait bon vivre.

La Commissaire générale à l'Environnement et Développement durable du gouvernement provincial de Kinshasa a remercié la vice-Première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable pour son adhésion à cette vision. « Nous sommes sur la même longueur d'onde », a-t-elle avoué. Et de noter que la ville-province a besoin du mentorat de la vice-première ministre Eve Bazaïba à ce niveau-là. « Parce que nous savons que son leadership pourra nous permettre de faire de Kinshasa la province pilote pour ce genre d'actions », a-t-elle avoué. La commissaire générale Laetitia Bena Kabamba a également profité de cette occasion pour présenter ses civilités à la vice-Première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable.