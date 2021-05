Congo-Brazzaville: Sinistre - Le collège Maurice Lheyet Gaboka endommagé

Le vent violent ayant accompagné la pluie qui s'est abattue sur Brazzaville le 18 mai a emporté les toitures des bâtiments du collège d'enseignement général public Maurice Lheyet Gaboka et une dizaine d'habitations environnantes du cinquième arrondissement, Ouenzé.

Pour mesurer l'ampleur des dégâts matériels, le député de la première circonscription électorale de Ouenzé, Juste Désiré Mondelé et l'administrateur-maire de cet arrondissement, Marcel Nganongo se sont rendus le 19 mai sur les lieux. Ils se sont réjouis qu'il n'y ait pas eu de perte en vies humaines. Mais, à contrario, les deux personnalités s'associent à la désolation des populations qui se sont vu éventrer des maisons et ne savent plus où dormir.

« C'est très choquant parce que les élèves des classes d'examen, à savoir le CM2 et la 3e sont à un mois des échéances et doivent ainsi accélérer des préparatifs puis achever des programmes d'enseignement. Ce qui est encore plus grave, c'est que les bureaux des directeurs sont également touchés et une partie des archives s'est envolée », a regretté Juste Mondelé.

En ce qui concerne les habitations, le député de Ouenzé 1 a indiqué qu'une cellule de travail composée des chefs de quartier, des agents de la mairie et de ses collaborateurs va être mise en place. Elle aura pour mission de réaliser rapidement l'évaluation des dégâts et de présenter les résultats aux décideurs pour une éventuelle intervention.

« Nous lançons un appel aux ONG, associations et autres bienfaiteurs qui pourraient appuyer les pouvoirs publics de bien vouloir le faire le plus tôt possible pour soulager les peines de ces populations en détresse et des élèves », a conclu Juste Désiré Mondelé.

Les responsables du collège Maurice Lheyet Gaboka ainsi que les populations sinistrées ont salué la visite du député et de l'administrateur-maire ; signe, ont-ils dit, de l'importance qu'ils leur accordent.