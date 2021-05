Congo-Brazzaville: Forêt - Les sociétés forestières s'imprègnent de la nouvelle norme nationale de certification

Le Conseil de bonne gestion des forêts (Fsc) a sensibilisé, le 19 mai à Brazzaville, les délégués des sociétés forestières et des bureaux de certification, les auditeurs et les organisations de la société civile à la nouvelle norme nationale de certification des forêts.

Cette rencontre vise à faciliter l'implémentation des connaissances et rassurer les sociétés forestières sur les évolutions de la nouvelle norme nationale de certification des forêts, les avantages de la certification Fsc, les exigences de cette nouvelle norme nationale.

Les participants seront aussi informés des dix principes de la nouvelle norme nationale de certification des forêts qui compte plusieurs aspects locaux et internationaux. Parmi ceux-ci figurent le respect des lois, les droits des travailleurs et les conditions de travail, les droits des populations autochtones, les relations avec les communautés, les bénéfices générés par la forêt, les valeurs et impacts environnementaux, la planification de la gestion, le suivi et évaluation, les hautes valeurs de conservation et la mise en œuvre des activités de gestion.

Dans la nouvelle norme nationale dispose d'une procédure par laquelle un organisme agréé et indépendant garantit les produits répondant à l'exigence de la norme Fsc. La certification forestière Fsc est un système de labélisation visant à encourager une gestion responsable.

« Il y a trois sociétés forestières qui sont certifiées. Nous espérons que la certification s'étende à d'autres sociétés. Malheureusement pendant plusieurs années, cette certification a été faite avec le support de la norme régionale. Nous avons une norme nationale adaptée dans le contexte congolais, c'est-à-dire, conforme aux règles, lois et règlements du pays. Aujourd'hui on peut facilement auditer les sociétés forestières qui interviennent au Congo », a indiqué Inès Mvoukani, présidente du groupe d'élaboration de la norme Fsc en République du Congo.

La vision du FSC consiste à ce que la valeur des forêts soit reconnue et pleinement intégrée dans la société à l'échelle mondiale. Cet organisme est déterminé pour l'amélioration et la transformation du marché en orientant la tendance mondiale des forêts vers l'utilisation durable, la conservation, la restauration et le respect de tous.

« La République du Congo est un pays pionnier du Fsc et chef de file dans le domaine de la certification dans la région. C'est tout à fait naturel pour nous de revoir comment revitaliser l'action du Congo en matière de certification. Le Congo a pris une option importante en inscrivant la certification dans la loi. Nous allons voir avec les autorités du Congo le plan d'action traduisant ainsi en action la mise œuvre de la nouvelle norme de certification », a expliqué George Akwah Neba, coordonnateur Fsc Bassin du Congo.

L'Afrique compte actuellement environ plus de neuf millions d'hectares de forêts certifiées dans vingt-trois pays par le conseil de bonne gestion des forêts. Les pays du bassin du Congo détiennent cinq mille trois cent quatre-vingt-treize hectares certifiés par le Fsc. Et, la République du Congo a plus de deux millions neuf cents hectares de forêt certifiés Fsc.