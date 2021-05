Congo-Kinshasa: U-report en RDC - Unicef signe un accord de partenariat avec Africell

L'accord a été signé le 20 mai en vue de matérialiser le projet U-report.

A travers ce partenariat, Africell RDC s'associe à l'Unicef pour porter plus haut la voix des jeunes à travers la plateforme sociale U-report afin de leur permettre de s'exprimer sur les thématiques de la société, obtenir des informations, proposer des solutions et prendre action pour un changement positif en communauté.

Pour le représentant de l'Unicef en RDC, Édouard Beigbeder, U-report est une plateforme sociale développée par l'Unicef, déjà disponible dans quatre-vingts pays à travers le monde avec plus de 14 millions d'utilisateurs dont plus d'un million en RDC.

Il souligne que cet accord signé entre Africell et Unicef permettra aux jeunes via la plateforme U-report, d'exprimer sur des enjeux qui leur tiennent à cœur, à travers de courts sondages , obtenir des informations, rapporter les problèmes auxquels ils font face, proposer des solutions et prendre action pour un changement positif dans leur communauté.

Il remercie par ailleurs Africell et son directeur général qui ont cru en ce projet pour la jeunesse congolaise. Ceci, indique-t-il, démontre l'engagement social d'Africell en RDC. Il invite les jeunes congolais à joindre cette plateforme par SMS en tapant Go à envoyer à 101. L'objectif de l'Unicef, souligne-t-il, est d'atteindre 2 millions de jeunes d'ici la fin de l'année.

De son côté, le directeur général d'Africell RDC, Milad Khairallah, a remercié Unicef pour lui avoir associé à ce projet. U-report, a-t-il noté, est une opportunité qu'Africell saisit pour se rapprocher encore plus du peuple Congolais. S'inscrivant dans la vision du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Africell, a-t-il ajouté, a mené jusqu'ici plusieurs actions sociales similaires dont les objectifs principaux consistent à rendre la communication plus accessible à tous, soutenir la jeunesse en particulier pour profiter d'un large choix des forfaits et ainsi faciliter leur quotidien et créer des opportunités d'emplois pour plusieurs congolais. Il promet de mettre en œuvre tous les moyens afin que ce partenariat soit une réussite totale. Lancé en RDC depuis novembre 2019, U-report RDC est le troisième pays U-report dans le monde en termes de nombre d'utilisateurs derrière le Nigeria et la Côte d'Ivoire.