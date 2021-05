Afrique: Vaccins Covid-19 - Wang Yi appelle à une plus grande aide en Afrique

Le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, a appelé, le 19 mai lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations unies qu'il a présidé par visio-conférence, tous les pays à fournir d'urgence des vaccins contre la Covid-19 en l'Afrique.

« La communauté internationale doit fournir une plus grande aide en matière de fournitures de médicaments, de technologie et de financement pour lutter contre la pandémie, notamment sous la forme d'assistance non remboursable afin d'assurer l'accessibilité des vaccins à un coût abordable en Afrique », a-t-il indiqué.

Face à la pandémie, a précisé Wang Yi, la Chine et l'Afrique sont disposées à lancer conjointement une initiative de partenariat pour soutenir le développement de ce continent qui est un maillon important de la riposte sanitaire contre la pandémie de coronavirus.

« L'urgence pour le moment, c'est de construire en Afrique un rempart sanitaire contre le virus. Pour ce faire, la communauté internationale est invitée à accroître ses aides en matériel sanitaire, de médicaments, de financement pour garantir en particulier l'accessibilité et des vaccins par divers moyens tels que des dons, achat à prix préférentiel, transfert de technologies et la production conjointe », a plaidé le chef de la diplomatie chinoise.

Sur le long terme, a-t-il souhaité, il est essentiel d'augmenter les capacités de l'Afrique en matière de santé publique et de renforcer ses systèmes de prévention et de contrôle dans le cadre de la construction d'une communauté de santé pour tous.

Invitant, au nom de son pays, les pays développés, les organisations internationales ainsi que les partenaires traditionnels à rejoindre cette initiative, Wang Yi propose l'adhésion de tous au principe d'un pied d'égalité dans un esprit d'ouverture, L'objectif, souligne-t-il, est de renforcer la coordination et la coopération pour un véritable multilatéralisme visant à rassembler une force puissante pour soutenir le développement de l'Afrique.

Aider l'Afrique à remédier au déficit de paix

Au regard de l'aggravation des conflits dans certains pays africains, la Chine invite l'ONU et l'UA à travailler de façon étroite pour faire progresser en même temps l'Appel à un cessez-le-feu mondial et l'initiative « Faire taire les armes en Afrique ».

Pour cela, le chef de la diplomatie chinoise propose un soutien continue des efforts des pays africains pour promouvoir les solutions africaines aux problèmes africains tout en encourageant les organisations régionales et sous- régionales africaines à jouer davantage leur rôle central dans la promotion du règlement politique et des processus de paix et de réconciliation.

« Nous devons apporter un soutien financier actif à l'Afrique pour les opérations de maintien de la paix, appuyer les opérations de paix de l'UA et accompagner le continent dans le renforcement de ses capacités de lutte contre le terrorisme », a déclaré Wang Yi.

Selon lui, l'Afrique est un membre important de la grande famille internationale. Une Afrique marquée par la paix, la stabilité et le développement apportera une plus grande contribution au progrès de l'humanité. D'où l'engagement de la Chine à renforcer sa coopération avec les partenaires internationaux pour jouer un rôle agissant dans la promotion de la paix et du développement en Afrique.