Maroc: L'Association d'amitié maroco-palestinienne à Al Khalil salue l'engagement du Maroc dans la défense des droits légitimes des Palestiniens

Ramallah — Le président de l'Association d'amitié maroco-palestinienne basée à Al Khalil, Mohammad Ziyad Al-Jaabari a salué la position constante du Maroc à l'égard de la cause palestinienne et son engagement permanent dans la défense des droits légitimes du peuple palestinien.

Dans une déclaration à la MAP, M. Al-Jaabari a souligné que "la position officielle de l'Etat marocain, Roi et gouvernement, est en parfaite concordance avec la position du peuple marocain attaché à soutenir ses frères palestiniens et défendre leur cause noble, tout en oeuvrant en permanence à prêter son soutien très fort, inconditionnel et continu".

Et d'ajouter que la position du Royaume du Maroc trouve son fondement dans la recherche sans cesse d'une solution juste et définitive garantissant les droits du peuple palestinien sur ses terres et préservant l'identité historique et civilisationnelle de la ville d'Al Qods Acharaif.

Le président de l'Association d'amitié maroco-palestinienne a, par ailleurs, salué la position constante du Maroc à l'égard de la cause palestinienne et ses actions aux fora internationaux sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, pour défendre les droits légitimes du peuple palestinien à établir son Etat indépendant sur les frontières du 04 juin 1967 avec Al Qods Est comme capitale.