Algérie: Presse oranaise - Les législatives du 12 juin seront un pas supplémentaire vers le changement revendiqué par le Hirak

Oran — Les quotidiens paraissant jeudi à Oran ont estimé que les élections législatives du 12 juin, dont le coup d'envoi de la campagne a été donné ce jour, constituent un pas supplémentaire dans le processus du changement revendiqué par le mouvement populaire.

Dans son éditorial intitulé "la force du parlement réside dans l'importance de la participation", le journal

"El Djoumhouria" (secteur public) souligne que "les prochaines législatives ne sont qu'un pas supplémentaire dans un processus exigeant la participation de tous afin de parachever cette dynamique et enclencher le changement prôné par le mouvement populaire notamment pour ce qui concerne les chances à accorder aux jeunes, aux femmes et aux compétences de participer à la vie politique avec des idées novatrices et des programmes pour un règlement des problèmes du pays".

"El Djoumhouria" a estimé "nécessaire de tirer les leçons des précédents scrutins en considérant que les élections constituent qu'un moyen démocratique pour dépasser les crise et non des occasions pour entraver le processus électoral", ajoutant que "les conditions de transparence, d'honnêteté et de neutralité ainsi que celles visant à barrer la route à l'argent sale et autres en constituent des garanties irréfutables".

Pour sa part, le journal "Le Patriote" (privé) considère que "ce scrutin électoral diffère de tous les précédentes consultations dans la mesure où la scène politique nationale actuelle a permis une prise de conscience permettant au citoyen de tomber dans le piège des promesses et des déclarations mielleuses".

"L'étape actuelle a imposé des législatives anticipées permettant au futur parlement d'œuvrer pour la stabilité et la stabilité du pays et pour l'édification de l'Algérie nouvelle", ajoute encore le journal.

Pour sa part, "Ouest Tribune" (privé) relève que "tout est fin prêt donc pour une course électoral équitable, sans argent sale et une présence importante de jeunes et de femmes", ajoutant qu' "il reste aux acteurs de la campagne d'en faire une fête et un prélude heureux pour la nouvelle Algérie".

Le début de la campagne électorale donnera le "top départ d'une compétition politique, précédée par un processus méticuleux de choix des candidats par les partis politiques, de l'émergence d'une classe politiques d'indépendants", souligne encore le même journal.

Enfin, "Cap Ouest" s'attend à ce que "la concurrence sera féroce dans la wilaya d'Oran où les sièges à pourvoir étant tout juste au nombre de 17", rappelant que la wilaya d'Oran "compte pour la première fois 17 listes indépendantes en course face à 20 listes partisanes".

Le même journal estime que "la campagne électorale qui (a) débuté ce jeudi, sera une occasion aux candidats d'appeler à une forte participation au vote, ce qui pourra garantir la légitimité de la nouvelle APN".