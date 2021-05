Algérie: Législatives du 12 juin - Le RND appelle ses candidats à adopter un discours politique "clair et franc"

Alger — Le Secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni a appelé, jeudi à Alger ses candidats à adopter un discours politique "clair et franc loin des fausses promesses".

M.Zitouni a indiqué lors de la première journée de la campagne électorale qui a regroupé les candidats du parti des wilayas du Centre" a précisé que "le RND va prendre un nouveau départ et vaincra grâce aux efforts déployés mais aussi parce qu'il s'agit d'un parti organisé et structuré", appelant l'ensemble de ses candidats à "adopter un discours politique clair et franc loin des insultes et des injures et des fausses promesses ayant entrainé une fracture de confiance".

Il a ajouté que "la victoire de son parti s'appuie sur un discours intelligent et l'unité des listes", appelant tout un chacun à "unifier les rangs et à ne pas répondre aux provocations", mettant en garde contre les tentatives de certains partis de ternir l'image du parti RND comme à l'accoutumée".

M.Zitouni a dénoncé "l'appel de certaines parties à une période de transition", estimant que les périodes de transition "sont désuètes et ne conviennent plus pour l'édification de l'Algérie nouvelle".

Concernant le programme du parti en prévision des Législatives, il a réaffirmé qu'il s'agit d'un programme "complémentaire et global" visant à trouver des solutions à tous les problèmes posés à l'échelle nationale, en tenant compte des spécificités de chaque wilaya, affirmant que l'Algérie a besoin de programmes et de projets pour faire face au problème du pouvoir d'achat et rompre avec la dépendance aux hydrocarbures.

Il a insisté, en outre, sur "l'importance de rétablir les prérogatives des communes qui sont en mesure de régler les problèmes locaux, car étant plus au fait des lacunes et des besoins, y compris en matière de distribution des logements, du foncier et d'investissement".

S'agissant des conditions de candidature, M. Zitouni a rappelé "l'importance de revoir certaines mesures et articles de loi qui constituent une barrière d'exclusion devant le bon déroulement du processus électoral", en s'engageant "à réhabiliter les candidats du parti, dont les dossiers ont été rejetés sans motif dans les prochaines listes du parti".

Le SG du RND avait annoncé, mercredi, lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation des principaux axes de son programme électoral, la présence de son parti au niveau de 58 wilayas et 4 circonscriptions électorales à l'étranger, précisant que ses listes comptent 567 candidats, dont 93 % universitaires, 45 % femmes et 75 % jeunes.