Ile Maurice: Dialogue politique - L'éducation et les TIC au menu des discussions cet après-midi

communiqué de presse

Dans le contexte du prochain budget, le ministre des Finances, de la Planification et du Développement économiques, Dr Renganaden Padayachy, a eu une réunion axée sur le dialogue politique avec la Vice-premier ministre, ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, des Sciences et de la Technologie, cet après-midi, à Port Louis.

Dans une déclaration, la Vice-premier ministre a souligné que plusieurs projets importants relatifs aux infrastructures et aux ressources humaines ont été discutés autour de plusieurs secteurs tels que l'éducation pré-primaire et tertiaire et les besoins d'éducation spéciaux.

Vers la numérisation de Maurice

Plus tard, le grand argentier a rencontré le ministre des Technologies de l'Information, de la Communication et de l'Innovation, M. Darsanand Balgobin.

Celui-ci a souligné qu'il a eu une réunion fructueuse avec le ministre des Finances au cours de laquelle plusieurs projets ont été abordés. Il s'agit notamment de la numérisation de plusieurs secteurs dont le projet e-Health pour les hôpitaux, le Cashless System pour le secteur du transport, et la mise en œuvre des centres de données qui permettront de renforcer la sécurité et la protection des données gouvernementales.

M. Balgobin a également déclaré que le National Computer Board, créé en 1988, devait être réorganisé afin d'optimiser ses performances en matière de technologies de l'information au niveau national. En ce qui concerne l'innovation, il a affirmé qu'un plan stratégique pour l'innovation doit être mis en œuvre, ajoutant que des assises sur l'innovation seront bientôt organisées. L'objectif ultime, a-t-il dit, est de numériser et de moderniser le pays afin qu'il devienne plus compétitif aux niveaux régional et international.