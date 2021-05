Afrique de l'Est: Le Mouvement catholique mondial pour le climat célèbre des progrès significatifs sur la voie de la conversion écologique

Nairobi — " Nous célébrons l'anniversaire de Laudato Si' pour montrer combien les choses ont changé pour le bien ", déclare le père Benedict Ayodi, ofm Cap, responsable du programme du Mouvement catholique mondial pour le climat pour l'Afrique, au cours d'un cours de formation en ligne pour les animateurs, organisé à l'occasion de la " Semaine Laudato Sì ".

Cette semaine, du 16 au 25 mai, conclut en effet l'Année spéciale à l'occasion du sixième anniversaire du document du pape François sur l'écologie. Parmi les initiatives consacrées à l'encyclique du Pape François sur l'écologie. Le GCCM-Afrique a organisé au Kenya un webinaire sur son impact sur le continent, dirigé par le GCCM, l'Association des membres des conférences épiscopales d'Afrique de l'Est (AMECEA) et le Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar (SECAM), ainsi qu'un autre webinaire sur "Vivre Laudato Sì dans notre vie quotidienne de chrétiens", organisé par le GCCM-Afrique et les Filles de Saint-Paul.

Les différents webinaires se concentreront sur le thème "Nous savons que les choses peuvent changer", dans le but de faire le point sur les mesures prises, de créer le changement, d'appeler à un chemin intégral, de dialoguer sur l'éducation, l'énergie et les combustibles fossiles, de former un réseau de prière pour le soin de la planète.

Dans le document reçu par l'Agence Fides, il est précisé que la semaine sera également un moment de réflexion sur ce que la pandémie de Covid-19 a enseigné et offrira une feuille de route pour l'avenir. "Il y a encore beaucoup à faire, mais nous nous réjouissons et célébrons ce moment car l'Église a fait des progrès significatifs sur le chemin de la conversion écologique au cours des six dernières années ", a déclaré le père Ayodi en s'adressant à environ 200 ASL.

Au cours de la semaine, le GCCM "présentera à l'ensemble de l'Église des témoignages vivants des transformations opérées jusqu'à présent par Laudato Sì et proposera des outils qui aideront chacun dans la prochaine étape du voyage".