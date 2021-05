Togo: Kpodzro et Togolais de la diaspora, même rengaine !

Rassemblés devant le siège de l'Union Européenne ce Jeudi, les Togolais de la diaspora et précisément ceux de Belgique, appuyés par Mgr Phillipe Fanoko Kpodzro, réinstallé à Stockholm (Suède) par le HCR (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés), ont manifesté contre la réélection de Faure Gnassingbé à la présidentielle de Février 2020, qui était en séjour à Bruxelles ce jour.

S'il a eu droit à une séance de travail avec des responsables de l'Union Européenne, Mgr Kpodzro a confié à la foule de manifestants acquis à la cause d'Agbeyome Kodjo et anti- Faure avoir rencontré « l'UE, le constat est clair que ceux qui avaient reconnu la victoire d'Agbeyomé Kodjo sont en train de faire volte-face et nous disent à nous, la DMK de tourner la page, d'oublier ces élections et d'aller vers des élections régionales. Et là, nous avons été clairs, l'UE, centre des droits de l'homme et de la démocratie ne doivent pas cautionner la parodie d'élection. Nous avons été clair, le peuple dit non, nous ne voulons plus de Faure Gnassingbé au pouvoir, le peuple est décidé à obtenir sa victoire du 22 février 2020 ».

Entre autres messages des manifestants à l'endroit de Faure Gnassingbé c'est de « restituer le pouvoir à Agbéyomé Kodjo » qui d'après eux, est « le vainqueur de l'élection présidentielle de Février 2020 ».

Pour rappel, depuis cette élection, Agbéyomé n'a cessé de réclamer sa victoire. Chose qui lui a valu une procédure judiciaire avant qu'il ne s'exile.