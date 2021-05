Afrique de l'Ouest: BRVM - Bond de plus de 326 milliards FCFA de la capitalisation du marché des obligations

La capitalisation boursière du marché obligataire de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a fait un bond de 326,058 milliards FCFA au terme de la journée de cotation du jeudi 20 mai 2021.

Cette capitalisation s'est établie à 6583,676 milliards FCFA contre 6257,618 milliards FCFA la veille. Quant à celle du marché des actions, elle a enregistré également une hausse de 43,474 milliards FCFA à 4583,621 milliards FCFA contre 44540,147 milliards FCFA la veille.

La valeur totale des transactions opérée à la fin de la journée de cotation a aussi enregistré une forte augmentation de 2,152 milliards FCFA à 2,405 milliards FCFA contre 253,582 millions FCFA la veille. Au cours de cette journée de transaction, les investisseurs se sont plus positionnés sur les obligations avec une valeur transigée de 1,969 milliard FCFA (contre 57,405 millions la veille), là où celle opérée sur les actions se situe à 436,820 millions FCFA (contre 196,176 millions la veille).

Du côté des indices, on note une embellie. L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi gagné 0,89% à 129,09 points contre 127,95 points la veille. En ce qui le concerne, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) a gagné 0,96% à 152,31 points contre 150,86 points précédemment.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les valeurs suivantes : SITAB (plus 7,49% à 2.440 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 2.380 FCFA), Oragroup Togo (plus 7,14% à 3.975 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité (plus 7,09% à 1.585 FCFA) et Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 6,25% à 340 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les valeurs suivantes : NSIA Côte d'Ivoire (moins 6,49% à 3.820 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 6,25% à 300 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (moins 4,42% à 1.405 FCFA), SODECI (moins 3,03% à 3.200 FCFA) et Coris Bank International (moins 2,44% à 8.000 FCFA).