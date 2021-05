Afrique: Forum mondial de l'économie sociale et solidaire - La ville de Dakar lance sa candidature pour abriter la rencontre en 2023

La mairie de la ville de Dakar, capitale de la République du Sénégal a officiellement lancé sa candidature pour organiser la 6e édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire en 2023. La cérémonie de lancement qui s'est tenue, ce matin, dans les locaux réhabilités de ladite mairie a été présidée par le maire Mme Soham El Wardini.

Organiser pour la première fois en terre africaine, le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire (Globa social economy forum en anglais), c'est l'objectif ambitieux du maire de la ville de Dakar qui veut en faire, en 2023, la « capitale du monde » en y regroupant les personnalités de toutes les sphères de la planète autour de l'économie sociale et solidaire.

C'est dans ce sens que Mme Soham El Wardini, maire de la ville de Dakar a procédé, ce 20 mai, avec le soutien de nombre d'autorités notamment l'Association des départements du Sénégal, l'Association des maires du Sénégal entre autres, au lancement de la candidature de la ville de Dakar pour abriter la 6e édition dudit forum en 2023.

La ville de Dakar est riche d'expérience en matière d'actions en faveur de l'Economie sociale et solidaire (Ess), selon Aminiata Diop Samb, directrice générale du Fonds de développement et de solidarité municipal (Fodem). Au profit de l'Ess, la maire de Dakar a, entre autres, mis en place un mécanisme de soutien aux activités génératrices de revenus aux familles en situation de pauvreté.

Ledit mécanisme de crédit revolving, dit Mme Samb, est un soutien aux petites activités génératrices de revenus avec un taux de remboursement de 1% sur une durée de deux mois, destiné aux femmes chefs de ménage, aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

Dans la même lancée, la Ville de Dakar a créé le Fonds de développement et de solidarité municipal destiné à soutenir les projets collectifs structurants des organisations de l'Ess notamment les associations, les groupements d'intérêt économique, les coopératives etc) des femmes et des jeunes.

Dans sa présentation, Mme Samb a également cité le programme des Volontaires de la ville de Dakar qui regroupe 500 jeunes dakarois impliqués dans la gouvernance locale de leur commune et de la ville de Dakar. Ledit programme, explique-t-elle, allie l'objectif de la ville de leur offrir une première expérience avec le monde du travail tout en les aidant à trouver leur voie professionnelle dans les métiers urbains. Le Corps des volontaires selon elle, est organisé en six brigades à savoir la brigade verte/environnement, Mobilité urbaine, Circulation routière, Plages et Garde statique.

Aussi, faut-il noter la mise en place d'un mécanisme de soutien à l'agriculture urbaine pour une économie verte et circulaire. A ce titre, elle souligne que l'économie circulaire et verte s'est traduite par les activités liées à l'agriculture urbaine et au micro-jardinage qui constituent un système alternatif d'alimentation durable pour une population confrontée à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire. Sur le plan culturel, la ville de Dakar a lancé le Fonds d'appui aux initiatives culturelles privées qui a encadré et financé 61 sur 305 projets soumissionnés par les acteurs du monde culturel et de l'Economie sociale et solidaire.

« Toutes ces réalisations », dit enfin la maire de la ville de Dakar, « concourent à mon ambition de transformer Dakar en une ville résiliente sociale et solidaire et devrait être traduite en plan local, cohérent, quinquennal de développement de l'économie sociale et solidaire qui est, aujourd'hui, la meilleure réponse à la mise en œuvre d'une politique inclusive d'autonomisation des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables dans un cadre de vie durable ».