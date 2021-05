Afrique de l'Ouest: Signature d'un procès-verbal sur l'exportation par Mauritanie de moutons de sacrifice vers le Sénégal

Nouakchott — Le ministre du développement rural, M. Dy Ould Zein et le ministre sénégalais de l'élevage et des productions animales, M. Ali Saleh Diop ont présidé, jeudi à Nouakchott, une réunion sur l'organisation de l'opération d'exportation de moutons de sacrifice de la Mauritanie vers le Sénégal pour l'année 2021.

Le Sénégal a besoin de 350 000 têtes d'ovins pour satisfaire les besoins de ses marchés en moutons de sacrifice au cours de la fête de Tabaski.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques entre les responsables des deux pays concernés par la problématique de la transhumance transfrontalière et l'organisation de l'opération d'exportation de moutons de sacrifice vers le Sénégal.

Les deux parties ont pris l'habitude d'organiser ces rencontres de façon périodique chaque fois que c'est nécessaire.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre du Développement rural a indiqué que la régularité des rencontre entre la Mauritanie et le Sénégal traduit la volonté politique de leurs excellences Messieurs le Président de la République Mohamed Ould Cheikh el Ghazouani et Macky Sall, président de la République du Sénégal de renforcer les relations de coopération et les échanges économiques et culturels, d'une part et la détermination des départements des deux pays d'impulser les activités économiques liées au secteur des richesses animales qui est vital dans les économies des deux pays, d'autre part.

Il a ajouté que la partie mauritanienne avait déjà exprimé dans les rencontres précédentes sa satisfaction du climat fraternel et son engagement à renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine des richesses animales, précisant que cette rencontre sera aussi marquée sûrement par un climat fraternel, ce qui est de nature, a-t-il dit, à permettre de surmonter toutes les difficultés pour la réussite de la visite.

Il s'est félicité des mesures prises par son département dont la construction de marchés de bétail dans les zones frontalières à Rosso, Boghé, Kaedi, Toufoundé Civé, Wompou pour assurer la proximité du bétail des marchés sénégalais et partant permettre l'approvisionnement en bétail à l'occasion de la fête de Tabaski.

Le ministre a exprimé la gratitude de la Mauritanie vis-à-vis du Sénégal pour les mesures pratiques prises en vue de faciliter le mouvement et la sécurité des citoyens mauritaniens et de leur bétail en terre sénégalaise et ce à travers la réunion des conditions appropriées , l'application de la justice, le suivi du mouvement des animaux, le libre accès à l'eau et aux pâturages et la prolongation des délais accordés aux éleveurs mauritaniens après la fête de la Tabaski.

De son côté, le ministre sénégalais s'est déclaré satisfait de l'accueil qu'il a reçu et de l'hospitalité généreuse qui lui a été réservée depuis son arrivée en terre mauritanienne, ce qui, a-t-il dit, traduit la profondeur des relations bilatérales sous la conduite des dirigeants des deux pays, Son Excellence le président Macky Sall et Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Il a ensuite parlé des accords conclus entre les deux pays au cours de la période 2006 et 2013 dans le domaine de l'élevage comme le protocole d'accord organisant la transhumance transfrontalière entre les deux Etats, le protocole de coopération sur la santé animale, la santé publique vétérinaire et les productions animales , précisant que l'apparition de la Covid-19 a conduit à la l'irrégularité du processus du recensement du cheptel transhumant entre les deux pays, appelant à la dynamisation de la concertation en vue d'enregistrer davantage de progrès dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l'exécution des plus importantes recommandations issues de la dernière réunion du comité de consultation tenue dans la ville de Saint-Louis du 12 au 13 avril 2018.

Il a noté que la fête de Tabaski est très considérée au Sénégal, du point de vue religieux, économique et social, soulignant qu'elle constitue une forte occasion d'échanges commerciaux entre les deux pays.

Il a attiré l'attention dans ce cadre sur le fait que les marchés sénégalais ont besoin de 810 000 têtes d'ovins, soulignant que les exportations de la Mauritanie ont grandement contribué à la couverture de la demande du Sénégal en la matière.

Le ministre sénégalais a précisé que les demandes du Sénégal restent identiques à celles de l'année dernière , soit 810 000 têtes et que les besoins d'importation de ce nombre sont estimés à 350 000 têtes .

Il a en outre saisi l'occasion pour rassurer les pouvoirs publics mauritaniens et les acteurs mauritaniens que le Sénégal, sur instruction d'une circulaire du Président Macky Sall en date du 6 mai 2021, a pris toutes les mesures pour faciliter l'opération d'importation des moutons de sacrifice qui seront exonérés de toutes taxes pendant une période de 90 jours au lieu de 60 jours, et ce à la demande des organisations professionnelles mauritaniennes concernées par l'élevage. Il est aussi indiqué que les mesures d'inspection seront simplifiées. En outre, des points de ventes seront aménagés pour renfermer tous les moyens nécessaires: eau, électricité etc. Les aliments de bétails seront également disponibilisés dans les lieux de vente.

La visite a été couronnée par la signature par les deux ministres d'un procès-verbal renfermant les mesures décidées par les deux parties pour la réussite de l'opération d'exportation de la Mauritanie de moutons de sacrifice vers le Sénégal dans des conditions satisfaisantes.

La réunion s'est déroulée en présence de la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, de la secrétaire générale du ministère du développement rural , du conseiller du Premier ministre chargé du développement rural du Wali de Nouakchott Ouest, des Walis des des régions sud des deux pays, de l'ambassadeur du Sénégal en Mauritanie et d'autres personnalités.