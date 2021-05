Mauritanie: Le RFD exprime son soutien au peuple palestinien

Nouakchott — Le président du parti du Rassemblement des Forces démocratiques (RFD), M. Ahmed Ould Daddah, a exprimé, jeudi, son soutien à la question et au peuple palestiniens face aux agressions israéliennes, dans un communiqué de presse parvenu à l'AMI.

« Le peuple palestinien frère élogieux et courageux s'expose actuellement à une agression brutale commise par un groupe de sionistes indigne, et porte du sang sur les mains », note le communiqué, lu par le président de cette formation.

M. Daddah a expliqué que les agressions Israéliennes ont débuté par l'occupation des maisons, passant l'empêchement des musulmans d'accomplir leurs obligations pendant le mois béni de Ramadan, la violation du caractère sacrée de la mosquée d'Al Aqsa et terminant par la démolition des immeubles sur ses habitants innocents et la destruction des labours et des infrastructures.

Le RFD condamne, selon le texte, avec force cette action sauvage, et a salué, dans ce contexte, la résistance courageuse du peuple palestinien face à l'oppression et l'injustice.

Le parti regrette l'attitude de la communauté internationale, et son silence complaisant face à ce crime, et appelle à l'activation des modalités juridiques internationales spécifiques pour les auteurs de crimes de guerres et ceux contre l'humanité.

Le communiqué a, également, appelé tous les individus épris de paix dans le monde et ceux qui adhérant à des causes justes à se tenir unies derrière le peuple palestinien, à condamner l'injustice commise à son encontre, et à œuvrer pour y mettre fin en donnant aux palestiniens leurs droits indéniables sur leur terre.

Le RFD a, enfin, affirmé que tous les mauritaniens : peuple, gouvernement et forces vives sont tenus à exprimer leur colère face à l'agression brutale, et les appelle à un sursaut de solidarité rapide et efficace avec le peuple palestinien frère, et de lui apporter toutes les formes de soutien.