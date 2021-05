Mauritanie: Atelier sur la préparation d'une nouvelle stratégie de l'enseignement supérieur

Nouakchott — Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de l'Information et de la Communication a organisé jeudi les 19 et 20 mai à Nouakchott, en coopération avec l'UNESCO, représentée par l'Institut international de planification de l'éducation, pôle de Dakar, un atelier pour une nouvelle stratégie de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique, des Technologies de l'Information et de la Communication, M. Sidi Ould Salem, a souligné que cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'accord signé entre son département et l'UNESCO portant sur la préparation d'une nouvelle stratégie pour le secteur de l'enseignement supérieur 2021 - 2030, entièrement financée par l'État mauritanien. Il a ajouté que cela reflète la place de choix qu'occupent l'éducation et la formation sur la liste des priorités du programme de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, que le gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal s'est attelé à mettre en œuvre.

Il a évoqué les mesures importantes qui ont vu le jour cette année, notamment le démarrage des travaux de l'Autorité mauritanienne pour l'assurance qualité de l'enseignement supérieur, la création à l'Université El Asriya de Nouakchott, Centre national de télédétection et des sciences de la cartographie, de l'Agence nationale pour la recherche scientifique et l'innovation et d'un nouveau corps de chercheurs entièrement voués à la recherche scientifique créé pour soutenir les capacités dans le domaine de la recherche scientifique au service du développement.