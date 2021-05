Cote d'Ivoire: ART contemporain/"Lydia Ludic Talents" - A la découverte de "L'Espoir"

Initié par la structure Lydia Ludic, ce concours de peinture met aux prises plusieurs équipes composées d'un journaliste et d'un artiste peintre. Lancée autour du thème : "Le Jackpot", cette 1ère édition, enregistre l'entrée de l'équipe G, composée du journaliste professionnel Raphaël Okaingni et de l'artiste peintre autodidacte Banda Dion Honoré alias Dion H. Ils sont en lice avec le tableau "L'Espoir", une œuvre de dimension 1m sur 80 cm, réalisée avec la technique acrylique sur toile. L'œuvre fait apparaitre dans sa profondeur la cathédrale Saint Paul du Plateau pour marquer son appartenance géographique, à savoir Abidjan - Côte d'Ivoire.

Conformément au thème du concours qui renvoie à la joie de vivre, à l'amour, à la paix, "L'Espoir" fait ressortir des signes de jeu de carte que sont le Trèfle, le Pique, le Carré et le Cœur ; le tout pour symboliser le loisir, l'évasion. A côté de cela, "L'Espoir" présente un bâtiment de plusieurs étages décorés avec les mêmes signes de jeu de carte, pour marquer la dynamique du loisir, de la joie.

Mieux, le bâtiment de "L'Espoir" porte à son sommet le logo de Lydia Ludic, marquant l'avenir radieux de cette structure, qui en réalité est propriétaire de ce bâtiment dans lequel se trouvent plusieurs espaces de jeu. Enfin, "L'Espoir" présente 3 personnes en joie, les bras levés vers le ciel et criant leur victoire, avec en main un trophée conçu dans la forme et les couleurs du logo de Lydia Ludic. Ils viennent de décrocher "Le Jackpot".

Pour les couleurs, "L'Espoir" cumule le rouge, le jaune et le bleu pour exprimer l'amour (rouge) du prochain et l'effort consenti pour lui apporter satisfaction, l'intelligence et la sagesse (jaune) au service des humains et le rêve, l'avenir, l'esprit divin et la spiritualité (bleu). "L'Espoir" donc signifie en un tout la dimension de grandeur dans la vie présente et dans la vie future. Notons que la phase de la campagne médiatique autour des différentes œuvres prendra fin le lundi 24 mai et la soirée de récompense est prévue pour le samedi 28 mai 2021.