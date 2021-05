Cote d'Ivoire: Cinéma/Agence de scénaristes - Froject Writers Agency décline ses ambitions

L'agence internationale de scénaristes " Froject Writers Agency", basée à Abidjan, a célébré, le 7 mai, à la Villa Greenhouse aux Deux Plateaux Vallons, ses deux années d'existence dans la sphère cinématographique en Côte d'Ivoire.

Producteurs audiovisuels, acteurs du secteur cinématographique, blogueurs et acteurs culturels se sont retrouvés pour découvrir davantage l'agence et dresser des perspectives pour le cinéma ivoirien.

Créée en 2019, Froject Writers Agency, qui a participé à l'écriture de séries à succès telles que "Les Coups de la vie", "MTV Shuga Babi", "C'est la vie" et "Oranges sucrées", réunit, à ce jour, neuf scénaristes professionnels de la Côte d'Ivoire et du Cameroun.

« Notre ambition est d'apporter notre pierre à la structuration du secteur, à la valorisation du métier de scénariste et à l'essor qualitatif du cinéma d'Afrique francophone », a indiqué Marina Niava-Sangowawa, fondatrice et manager de Froject. Qui a ajouté que sa structure, entre autres objectifs, permet aux producteurs de trouver plus aisément des auteurs qualifiés pour leurs projets.

L'agence permet aussi aux scénaristes de bénéficier d'un accompagnement dans la signature de leurs contrats. « Si être représenté par un agent est courant en Occident, c'est une donne encore nouvelle sous nos cieux. Nous sommes là pour fluidifier les choses entre le scénariste et le producteur et veiller à ce que chacun respecte ses engagements », a-t-elle rassuré.

Cette célébration fut l'occasion pour l'agence de présenter ses scénaristes parmi lesquels Diaby Fatim, lauréate du Prix du meilleur scénario original pour un long métrage à la Nisa 2021 et Estheline Fomat qui est intervenue par vidéo depuis le Cameroun. Froject n'a pas manqué d'annoncer ses chantiers.

L'agence lancera, dès 2022, un programme de coaching en écriture scénaristique et, très bientôt, une formation en anglais dénommée « English for actors » qui permettra aux acteurs ivoiriens d'être plus compétitifs sur le marché international.